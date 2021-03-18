Рассержен, обеспокоен и не доверяет: стала известна реакция принца Уильяма на откровения принца Гарри и Меган Маркл

Принц Уильям, как и весь Букингемский дворец, шокирован публичными откровениями принца Гарри и его жены Меган Маркл. Как сообщает источник издания Vanity Fair, он Уильям крайне обеспокоен тем, что теперь все слова, которые он скажет Гарри с глазу на глаз, могут раструбить на американском телевидении. Он больше не может ему доверять. И братья сейчас очень далеки от перемирия.

Ранее телеведущая Гэйл Кинг рассказала в телеэфире некоторые подробности частного разговора принца Гарри со старшим братом и с отцом — принцем Чарльзом. По ее словам, переговоры были «непродуктивными».

Как говорит королевский эксперт Пенни Джунор, герцог Кембриджский также очень оберегает свою жену Кейт Миддлтон. И теперь он рассержен тем, что наговорила про нее Меган. Для Уильяма то, что Маркл выставила Кейт в негативном свете, хуже, чем если бы она напала на него самого.

Герцогиня Сассекская заявила, что Кейт довела ее до слез незадолго до свадьбы Меган с Гарри — в ходе размолвке о нарядах девочек-подружек невесты.

Миддлтон былав ужасе от того, что эту историю снова разворошили два года спустя. Кейт всегда старается быть сдержанной и вежливой по отношению ко всем окружающим — поэтому упреки в том, что она кого-то заставила рыдать, весьма болезненны для нее. Согласно королевскому протоколу, вынужденная молчать Кейт ничего не сможет сказать в свою защиту — и Меган прекрасно это знает.

Между тем, как сообщает источник, в ходе той пресловутой ссоры расстроились обе дамы. И обе они плакали. Так что у каждой их них есть своя версии произошедшего.

Между тем Гэйл Кинг раскрыла миру еще один момент. По ее словам, Гарри и Меган договорились с руководством телеканала CBS отложить выход в эфир их интервью Опре Уинфри в случае, если дедушка Гарри принц Филипп, который в это время был в больнице, «упаси Боже, умрет».

Стало известно, что от 99-летнего Филиппа, который перенес операцию на сердце, старались максимально скрывать подробности скандала, разразившегося из-за выступления его внука и Меган. Репутация семьи очень много значит для супруга королевы Елизаветы II, посвятившего свою жизнь служению монархии.

Кинг также заявила: «Я думаю, что Гарри и Меган оба пережили так много за последние три года, и они действительно пытались решить это в частном порядке. Они пытались получить помощь, но ничего не вышло. Поэтому, полагаю, они хотели, чтобы люди получили некоторое представление о том, почему они приняли такое решение и через что они прошли. И, я думаю, что они этого достигли. Со стороны Меган и Гарри было очень смело раскрыть то, что они сделали. Это определенно произвело эффект разорвавшейся бомбы… Но я верю, что это был честный разговор. Надеюсь, что это приведет к переменам», — сказала Гэйл Кинг, которую в британской прессе уже окрестили «мегафоном Меган».

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Дело идет к разводу»: сестра Меган Маркл уверена, что принц Гарри расстанется с женой.

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