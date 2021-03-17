Злоупотребление доверием: во дворце шокированы новым ударом, который нанесли Меган Маркл и принц Гарри

В Букингемском дворце шокированы новым ударом, который нанесли Меган Маркл и принц Гарри. Хотя герцог и герцогиня Сассекские в своем интервью Опре Уинфри обещали, что это был их последний публичный разговор об отношениях с королевской семьей, так как они желают «двигаться дальше», супруги слили информацию о сугубо частном разговоре Гарри с братом и отцом американской телеведущей Гэйл Кинг.

Она сообщила в телеэфире, что переговоры с принцами Уильямом и Чарльзом были «непродуктивными». И что никто из родственников Гарри до сих пор не подумал связаться с Меган. При этом Кинг сказала, что у герцогини Сассекской имеются «документы», подтверждающие абсолютно все, что она рассказывала Опре. Это прозвучало некой завуалированной угрозой.

Как пишет издание Daily Mail, при дворе расценили произошедшее, как «серьезное злоупотребление доверием». Теперь ясно — все, что говорят родственники Гарри в частном порядке, может быть предано публичной огласке. Меган, как это случалось уже и ранее, скорее всего будет использовать для этого своих друзей и знакомых, которые якобы «рвутся ее защищать» по собственному почину.

При этом члены королевской семьи намерены следовать традициям и хранить молчание.

Тот факт, что Сассексы решили раскрыть подробности деликатных переговоров с высокопоставленными членами королевской семьи, встретил ледяную реакцию со стороны дворца.

«Никто — ни королева, ни принц Уэльский, ни герцог и герцогиня Кембриджские — не будет давать комментариев к частным разговорам», — заявил высокопоставленный королевский источник.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Напряжение нарастает: Меган Маркл потребовала у дворца доказательств обвинений ее в буллинге.

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