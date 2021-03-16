«Дело идет к разводу»: сестра Меган Маркл уверена, что принц Гарри расстанется с женой

Единокровная сестра Меган Маркл, которая недавно опубликовала мемуары «Дневник сестры нахальной принцессы», заявила о своей уверенность в скором разводе герцога и герцогини Сассекских.

Она полагает, что Гарри уже задумался над этим вопросом после интервью, которое супруги дали Опре Уинфри и которое поставило под удар всю британскую королевскую семью.

По мнению Саманты Маркл, побеседовавшей с журналистами издания TMZ, дело завершится разводом, если Меган и Гарри не обратятся за помощью к семейному психологу и не отправятся «в турне с извинениями» за то, что они наговорили о королевской семье.

Саманта заявила, что ее сестра, которая также испортила отношения со своей собственной семьей, включая родного отца, страдает «нарциссическим расстройством личности».

«Им нужно работать над тем, чтобы быть честными, работать над извинениями перед всеми, кого они обидели за два последних года, ведя себя, как слоны в посудной лавке», — сказала Саманта.

«Возможно, у Гарри уже есть сомнения — должны быть, если у него мозги работают. Да ладно, ему уже не 12 лет. Он служил в армии. У него должно быть чувство вроде: „О Господи, все, что ты сказала — это ложь“. Какой мужчина будет счастлив после этого? И в ту минуту, когда он начнет возражать или отдаляться от нее, дело может обернуться неприятно — если не найдется хороший адвокат или хороший психолог», — рассуждает Саманта Маркл.

Саманта Маркл уже давно не виделась с сестрой, которую давно подвергает публичной критике, и не знакома с Гарри.

В интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что они с сестрой не виделись уже около 20 лет и практически никогда не общались. Это, однако, опровергают фотографии, на которых сестры изображены вместе.

Во время интервью Гарри утверждал, что ни о чем не жалеет и гордится своей женой и тем, что они сделали.

Саманта

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл жаловалась, что ее не выпускали из дома выпить кофе с мамой.

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Фото YouTube



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