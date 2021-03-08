Меган Маркл заявила, что думала о самоубийстве, что Кейт Миддлтон довела ее до слез и что ее сына лишили титула из-за сомнений в цвете его кожи

На американском телеканала CBS вышло в эфир интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали телеведущей Опре Уинфри. В беседе, длившейся два часа, супруги откровенно рассказали о своей жизни. Сначала на вопросы отвечала Меган. Потом к ней присоединился муж. Герцогиня Сассекская сделала целый ряд резонансных заявлений.

Так, бывшая актриса сказала, что поначалу все в королевской семье встретили ее радушно. Но потом ее на нее начали давить, ее заставлять молчать, и она чувствовала себя во дворце, как в ловушке — сравнив свои ощущения с карантином во время пандемии ковида.

По словам Маркл, подвергавшейся нападкам прессы, она даже думала о самоубийстве во время своей первой беременности. «Я больше не хотела жить… И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль… Я считала, что так будет лучше для всех», — сказала она. Муж всецело поддерживал ее, а вот дворец отказал ей в сочувствии. Когда Меган заявила, что ей нужно обратиться куда-то за помощью в связи с ее душевным состоянием, ей ответили, что она не может этого сделать, так как это навредит институту монархии.

После того, как Меган рассказала о своих мыслях мужу в январе 2019 году, у них был запланирован выход в свет — посещение представления в Альберт-холле. «Помню, он сказал: «Не думаю, что ты можешь туда пойти». А я ответила: «Я не могу оставаться одна», — сказала Маркл. И добавила, что на фотографиях, сделанных в тот вечер, видно, как Гарри крепко держит ее за руку, хотя супруги улыбались, как ни в чем не бывало. «Мы оба старались держаться», — сказала она, добавив, что в темноте зрительного зала она плакала — каждый раз, когда гасили свет.

Гарри и Меган в Альберт-холле

Меган, наполовину афроамериканка, также обвинила королевскую семью в расизме. По ее словам, один из родственников Гарри, чье имя она отказалась называть, беспокоился о том, насколько темной будет кожа их ребенка. По ее словам, Арчи отказались дать королевский титул и подобающей принцу охраны. Хотя, как считает Меган, все это полагалось ему «по королевскому протоколу». Между тем в данный момент по существующим правилам на титулы титула принца или принцессы имеют право только те правнуки монарха, которые являются детьми непосредственных наследников престола.

Меган также прокомментировала сообщения о том, что она довела до слез Кейт Миддлтон накануне своей свадьбы с Гарри в ходе ссоры по поводу нарядов девочек-подружек невесты. «На самом деле было все наоборот — это она довела меня до слез», — сказала она. Она не захотела вдаваться в подробности инцидента, поскольку Кейт потом извинилась перед ней. «Это была действительно тяжелая предсвадебная неделя, и она была чем-то расстроена. Но надо отдать ей должное, она извинилась, она купила мне цветы и прислала записку с извинениями. Она сделала то же, что сделала бы и я, если бы знал, что причинил кому-то боль… Она хороший человек», — рассказала герцогиня. И добавила, что была шокирована тем, как в прессе все перекрутили. Она также сказала, что между ней и Кейт нет противостояния, и людям нет никакой необходимости все время сталкивать их друг с другом. «Если вы любите меня, это не значит, что вы должны ненавидеть ее. Если вы любите ее, вы не должна ненавидеть меня», — сказала она.

Меган рассказала, что королева Елизавета была добра к ней. Во время их совместной поездки в Чешир Ее Величество подарила жене внука жемчужные серьги и ожерелье. А, когда они вместе ехали в машине, королева накрыла колени замерзшей Меган, поделившись с ней своим пледом.

По словам герцогини, они с Гарри планировали покинуть королевскую семью, уже спустя полгода после свадьбы, которую сыграли в мае 2018 года.

Стало также известно, что Меган и Гарри на самом деле поженились за три дня до своей официальной свадьбы в Виндзорском замке. Они обменялись клятвами верности во дворе своего коттеджа на территории Кенсингтонского дворца в присутствии архиепископа Кентерберийского. Гостей на этой скромной церемонии не было.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экранный муж Меган Маркл резко атаковал «токсичную и бесстыжую» королевскую семью.

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