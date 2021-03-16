«Переговоры не были продуктивными»: подруга Меган Маркл рассказала, что принц Гарри поговорил с братом и c отцом

Подруга Меган Маркл, популярная американская телеведущая Гэйл Кинг, рассказала на телеканале CBS в эфире программы This Morning, что принц Гарри уже поговорил со своим братом принцем Уильямом и с отцом принцем Чарльзом после интервью Опре Уинфри. Однако, по ее словам, переговоры «не были продуктивными».

«Но они рады, что хотя бы начали разговор», — сказала она.

Кинг также отметила, что никто из королевской семьи до сих пор еще не побеседовал с Меган.

Гэйл также высказалась об обвинениях в буллинге в адрес Меган Маркл.

«Любой, кто работал с ней, скажет вам, какая она. Знаете, она действительно очень милый, заботливый человек», — заявила ведущая. Она также сказала, что у Меган имеются документы, подтверждающие абсолютно все, что она говорила Опре.

Ранее Уильям публично сказал, что поговорит с братом. И подчеркнул, что королевская семья — не расисты. Меган в интервью заявила, что ее сына Арчи лишили полагающегося ему титула принца из-за сомнений в цвете его кожи.

Меган хотела дать интервью Гэйл Кинг в 2019 году — после рождения своего первенца Арчи. Однако команда королевских советников ей тогда этого не позволила.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Напряжение нарастает: Меган Маркл потребовала у дворца доказательств обвинений ее в буллинге.

Фото YouTube

507

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter