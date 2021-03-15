27.68 / 27.83 32.98 / 33.18
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Она никуда не годится»: Трамп в частном порядке раскритиковал Меган Маркл, но побоялся выступить против нее публично

7:44 15 марта 2021
Меган Маркл и принц Гарри

45-й президент США Дональд Трамп в частном порядке высказался о Меган Маркл после ее интервью Опре Уинфри. «Я говорил, что она никуда не годится. А теперь это увидели все», — сказал он. При этом, как пишет Daily Mail, он побоялся выступить против герцогини Сассекской публично, так как находится под впечатлением от увольнения популярного британского телеведущего Пирса Моргана. Тот сделал негативный комментарий о Меган, после чего лишился работы.

Об этом рассказал бывший советник Трампа Джейсон Миллер в ходе подкаста с еще одним экс-советником Стивом Бэнноном.

Ранее Трамп уже называл Меган «противной». А Маркл и принц Гарри накануне выборов президента сделали завуалированный выпад против Трампа — в поддержку его конкурента Джо Байдена, хотя и не приводили при этом конкретных имен.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», британцев взбесило заявление Джо Байдена по поводу интервью Меган Маркл и принца Гарри.

261

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Написал письмо с угрозами: Dan Balan приревновал Тину Кароль к Олегу Виннику

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

«Опять полуголая»: Кристина Асмус устроила «развратную» фотосессию в черном боди

настя каменских

«Съела все печенье, b… tch!» Потап снова обматерил Настю, но по-английски

Альбина Джанабаева

Жена Валерия Меладзе объявила о третьей беременности

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер