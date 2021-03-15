«Она никуда не годится»: Трамп в частном порядке раскритиковал Меган Маркл, но побоялся выступить против нее публично

45-й президент США Дональд Трамп в частном порядке высказался о Меган Маркл после ее интервью Опре Уинфри. «Я говорил, что она никуда не годится. А теперь это увидели все», — сказал он. При этом, как пишет Daily Mail, он побоялся выступить против герцогини Сассекской публично, так как находится под впечатлением от увольнения популярного британского телеведущего Пирса Моргана. Тот сделал негативный комментарий о Меган, после чего лишился работы.

Об этом рассказал бывший советник Трампа Джейсон Миллер в ходе подкаста с еще одним экс-советником Стивом Бэнноном.

Ранее Трамп уже называл Меган «противной». А Маркл и принц Гарри накануне выборов президента сделали завуалированный выпад против Трампа — в поддержку его конкурента Джо Байдена, хотя и не приводили при этом конкретных имен.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», британцев взбесило заявление Джо Байдена по поводу интервью Меган Маркл и принца Гарри.



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