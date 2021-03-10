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Телеведущий, раскритиковавший интервью Меган Маркл, со скандалом уволился после того, как она подала на него жалобу

15:04 10 марта 2021
Меган Маркл

Пирс Морган, один из самых ярых обличителей Меган Маркл и один из самых популярных телеведущих в Великобритании, уволился из телепрограммы Good Morning Britain на телеканале ITV, с которым он сотрудничал много лет. Это произошло на следующий день после того, как Пирс раскритиковал интервью Меган Опре Уинфри, где она рассказывала, что была на грани самоубийства и жаловалась на проявления расизма со стороны некоего члена королевской семьи.

Телеведущий заявил, что не верит ни единому ее слову. А, когда за Меган вступился его коллега Алекс Бересфорд, который, как и Меган относится к смешанной расе, Пирс в прямом эфире выскочил вон из студии со словами: «С меня хватит».

Как пишет издание The Mirror, стало известно, что Меган официально подала жалобу руководству телеканала. Она заявила, что ее не волнует и не расстраивает мнение о ней Моргана, но его высказывания могли оказать негативный эффект на тех, кто, подобно ей, переживал серьезные проблемы с психическим здоровьем.

В управление по делам связи Ofcom поступило также более 41 тысячи жалоб от телезрителей после выпада Моргана.

«После обсуждения с ITV Пирс Морган решил, что настало время покинуть Good Morning Britain. ITV принял это решение, и к этому больше нечего добавить», — говорится в заявлении телеканала.

Извиняться 55-летний Морган наотрез отказался. «В понедельник я сказал, что не верю Меган Маркл в ее интервью Опре. У меня было время поразмыслить над этим мнением, и я все еще не верю. Если вы верите — пожалуйста. Свобода слова — это тот холм, на котором я счастлив умереть. Спасибо за всю любовь и ненависть», — написал телеведущий в Twitter. И добавил слова Уинстона Черчилля: «Некоторые люди считают, что свобода слова состоит в том, что они могут свободно говорить все, что хотят. Но если кто-то скажет что-нибудь в ответ, это вызовет у них возмущение».

Морган давно критикует Меган Маркл. Так, он называл герцога и герцогиню Сассекских «эгоцентричными пиявками», обвинял в неуважении к королеве, призывал лишить титулов.

Он считает бывшую актрису интриганкой и карьеристкой, которая взбирается вверх по социальной лестнице. Пирс рассказывал, что они с Маркл некогда были в приятельских отношениях, но она полностью прервала с ним все контакты после того, как познакомилась с Гарри. Он заявил, что она «ухватила свой шанс» и прокладывала себе дорогу наверх, забывая старых друзей, когда встречала «кого-то более важного».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что борцу против расизма принцу Гарри припомнили его собственные расистские высказывания.

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