Трамп резко ответил принцу Гарри и Меган Маркл, «вмешавшимся» в американские выборы (фото)

Президент США резко высказался о британском принце Гарри и его жене-американке Меган Маркл, которые накануне «вмешались» в американские выборы. Меган и Гарри призвали избирателей обязательно воспользоваться своим избирательным правом, поскольку, по словам Меган, это «самые важные выборы в нашей жизни». А ее супруг предложил «отвергать ненавистнические речи и дезинформацию». Хотя пара не называла имен, многим понятно, что они поддерживают конкурента Трампа Джо Байдена, так как до замужества Маркл неоднократно публично критиковала нынешнего главу державы.

Как пишет издание People, отвечая на вопросы репортеров о выступлении Меган и Гарри, Трамп ответил: «Я не являюсь ее фанатом… И она, вероятно, слышала это. И я желаю Гарри удачи — потому что она ему понадобится».

Между тем в Букингемском дворце, куда обратилось за пояснениями британское издание The Times, заявили лишь, что «герцог более не является действующим членом королевской семьи, и любые комментарии, которые он дает, делаются в личном порядке». Как известно, по королевскому протоколу, Ее Величество и ее родные никогда не должны высказываться о политике.

Популярный британский телеведущий Пирс Морган, давний противник Меган Маркл, выразил мнение, что теперь у королевы нет другого выхода, как полностью лишить Гарри и Меган всех их титулов.

Ранее Трамп заявлял, что США не намерены оплачивать расходы на безопасность британского принца, решившего переехать в Америку. Он также считал, что пара, решив покинуть Британию, проявила неуважение к королеве Елизавете, которая не заслуживает такого обращения.

Президент также назвал Меган Маркл «противной», когда его попросили прокомментировать ее негативные высказывания о нем.

Лично Меган Маркл и Дональд Трамп никогда не встречались. Во время приема в Букингемском дворце у королевы, который посетили президент США и его супруга в 2019 году, герцогиня Сассекская отсутствовала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл окончательно «развелись» с Британией, вернув в казну долг.

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