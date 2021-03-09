Британцев взбесило заявление Джо Байдена по поводу интервью Меган Маркл и принца Гарри

Британцев взбесило заявление президента США Джо Байдена по поводу интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали американской телеведущей Опре Уинфри. Как пишет издание Daily Express, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки от имени президента выразила одобрение герцогу и герцогине Сассекским, поблагодарив их за то, что они поделились своим опытом по преодолению проблем с душевным здоровьем.

«Для любого человека выступить, рассказав о своей собственной борьбе с проблемами, касающимися психического здоровья, и о своей личной истории, требуется смелость, и это, безусловно, то, во что верит президент», — сказала она. Меган Маркл в интервью рассказывала, что была на грани самоубийства в то время, когда жила в Великобритании и была членом королевской семьи.

Другие аспекты интервью герцога и герцогини Сассекской Белый дом комментировать отказался, поскольку Меган и Гарри являются «частными лицами». Однако и этого было довольно, чтобы разозлить пользователей соцсетей из Британии. Сторонники королевской семьи считают, что президенту США вообще не следовало высказываться об интервью.

«Это только доказывает, какой Байден осел», «Ему следовало проявить хоть немного дипломатии и держать рот на замке», «Надеюсь, этот отвратительный человек никогда не будет приглашен в Британию», «Что ж, значит государственного визита не будет. Какое облегчение. Сэкономим деньги», «Как дипломатично — наезжать на Букингемский дворец и королеву, возрождая Трампа», «С возвращением, Дональд, мы скучали по тебе» «Байден, держись от нас подальше», «Прекрасно — пусть тогда Байден платит за охрану этой парочки», — писали разъяренные британцы.

Принца Гарри, как известно, связывает довольно близкая дружба С Джо Байденом и его супругой Джилл. А выступление Меган и Гарри по телевидению накануне выборов президента США многими было воспринять, как выражение поддержки Байдену и нападки на его соперника Дональда Трампа — хотя никаких имен супруги напрямую не называли.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал и комментировать интервью. По его мнению, лучшей позицией для британского премьера является отсутствие комментариев в адрес королевской семьи. При этом он в очередной раз выразил поддержку королеве.

«Я всегда восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она играет в нашей стране и во всем Содружестве», — заявил Джонсон.

Согласно результатам опроса YouGov, 47% опрошенных британцев считают интервью герцога и герцогини Сассекских «неподобающим». «Подобающим» его счел 21% жителей страны.

Между тем антимонархисты и сторонники республики, воспользовавшись случаем, массово призывают упразднить монархию, которая себя дискредитировала.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Кейт Миддлтон и принц Чарльз появилась на публике впервые после обвинений Меган Маркл, прозвучавших в адрес королевской семьи.

Фото Twitter

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