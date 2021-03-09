Беременная Меган Маркл и принц Гарри поделились новым семейным фото с сыном

Беременная девочкой Меган Маркл и принц Гарри после выхода в эфир их сенсационного интервью с Опрой Уинфри опубликовали новый семейный снимок, который, как сообщает издание People, был сделан фотографом Мисаном Харриманом. Он же является автором фото, которым герцог и герцогиня Сассекские ранее сопроводили свое объявление о второй беременности Меган.

На традиционно черно-белом фото 39-летняя Меган держит на руках своего сына Арчи, которому в мае исполнится два года. Лица ребенка не видно. Босой 36-летний Гарри стоит сзади жены, уткнувшись в ее волосы. Семья позирует на том же самом месте, что и на первом фото. Принц остался, как был. А Меган переоделась из белого платья в цветастое, со спущенными плечами.

Как сообщили супруги, ребенок появится на свет летом этого года.

Ранее Меган и Гарри показали видео с их первенцем, гуляющим по пляжу.

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