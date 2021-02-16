Меган Маркл уличили в копировании сцен из голливудских фильмов при постановке фото в реальной жизни. Издание The Sun подметило, что фотография, которой бывшая американская актриса сопроводила объявление о своей второй беременности, поразительно напоминает финальные кадры романтической комедии «Ноттинг-Хилл», главные роли в котором сыграли Хью Грант и Джулия Робертс. Беременная героиня Джулии (голливудская звезда Анна), обнимая свой живот, лежит, положив голову на колени персонажа Гранта — скромного владельца книжного магазина, за которого она вышла замуж.

Фото позировавших у себя дома в Лос-Анджелесе герцога и герцогини Сассекских дистанционно сделал на свой iPad из Лондона друг Маркл Миса Харриман, который ранее стал первым темнокожим фотографом, сделавшим обложку для журнала Vogue.

Меган в сшитом на заказ платье от Carolina Herrera лежит, положив голову на колени Гарри. Отличие от «Ноттинга-хилла» в том, что пара устроилась на траве у себя в саду, а не на скамейке в публичном парке. А Гарри, в отличии от Хью, уткнувшегося в книгу, нежно смотрит на супругу.

Пользователи соцсетей больше всего заинтересовали босые ноги принца. Они разглядели и его мозоли, деформированные пальцы, а также немытые пятки. И сравнили Гарри с хоббитом.

Профессиональный фотограф The Sun Артур Эдвардс, который уже очень много лет знаком с Гарри, и считает, что принц сильно изменился после женитьбы не в лучшую сторону, назвал Маркл «актрисой, которая превратила каждый аспект своей жизни в пошлый голливудский фильм». Он сказал, что желает паре всего наилучшего в связи с будущим прибавлением в их семействе, но Меган должна прекратить пытаться постоянно играть на публику.

По словам Эдвардса, он часто фотографировал пару со времени их помолвки, и каждый раз Меган старалась, чтобы снимки с ее участием выглядели, как сцена из фильма. Так, он провел параллели между снимком Меган и Гарри под зонтиком во время одного из их последних официальных выходов с кадрами из ленты «Четыре свадьбы и одни похороны».

Фото, сделанное в день объявления о помолвке, напоминает, по мнению Артура, сцену из фильма «Реальная любовь». В обоих этих фильмах, к слову, также играл Хью Грант.

В день своей свадьбы Меган явно ощущала себя Золушкой из диснеевского мультфильма.

А там, где Маркл держит на коленях своего сына Арчи, читая с ним книжку, она подозрительно похожа на Синтию Никсон с малышом из комедии «Младенец на прогулке».

Артур говорит, что королевские персоны так себя не ведут. И привел в пример принцессу Евгению, которая объявила о рождении своего первенца «без лишних фанфар». А все, что делает Меган, чтобы выставить себя в лучшем свете, слишком отдает шоу-бизнесом. «Это жизнь, которую Гарри принял, что меня очень печалит», — сказал Эдвардс.

К тому же Меган, занимающаяся режиссурой, все же не Стивен Спилберг. Поскольку, как признает Артур, его внимание на последнем совместном фото супругов тоже в первую очередь привлекли «ужасные ступни» Гарри, доминирующие на первом плане. «Такие ступни лучше держать в армейских ботинках», — говорит профессиональный фотограф.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», фото Меган Маркл с принцем Гарри, выбранное ею для рождественской открытки в 2018 году, практически копировало ее снимок с первым мужем.

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Фото The Sun



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