Меган Маркл и принц Гарри показали видео со своим сыном Арчи, которое никогда прежде не публиковалось

Меган Маркл и принц Гарри, которые дали откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS и раскрыли пол своего будущего второго ребенка, показали видеозапись с их первенцем Арчи, которая никогда прежде не публиковалась.

Герцог и герцогиня Сассекские гуляли с сыном по пляжу. В роли оператора выступал папа, снимавший жену и ребенка. Семейство сопровождали на прогулке две их собаки — Гай и Пула.

Меган была в повседневной одежде — леггинсах, худи и бейсболке.

Короткое черно-белое видео было показано в конце двухчасового интервью. В мае Арчи исполнится два года. Родители также рассказали. что их отпрыск уже бойко разговаривает. И каждый раз, когда кто-то уходит из дома, напутствует его словами: «Веди машину осторожно». А Гарри сказал, что часто берет сына с собой на велосипедные прогулки.

aww Meghan, Archie, and Harry at the beach

pic.twitter.com/MHJJfmlebQ — kake (@hmasussex) March 8, 2021

Герцог и герцогиня показали также Уинфри курятник, который они устроили на территории своего особняка, назван его «Гостиницей Арчи для цыплят». Там живут «спасенные» ими курицы, за которыми малыш любит наблюдать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подруга Меган Маркл опубликовала ее новое фото с сыном Арчи — но быстро удалила пост.

Читайте также: Меган Маркл заявила, что думала о самоубийстве, что Кейт Миддлтон довела ее до слез и что ее сына лишили титула из-за сомнений в цвете его кожи.

Читайте также: Принц Гарри раскрыл пол их будущего с Меган Маркл ребенка и рассказал об отношениях с принцем Уильямом.

519

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter