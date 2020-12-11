Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету

Меган Маркл признана «самым популярным членом британской королевской семьи» — несмотря на то, что в этом году герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия и уехали в Америку.

По результатам глобального исследования, которое провела британская торговая интернет-платформа OnBuy, считающаяся конкурентом Amazon, Меган набрала 14,5 процентов голосов респондентов. Таким образом, как пишет издание The Sun, бывшая американская актриса обошла супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон и королеву Елизавету II, которым отдали свои голоса, соответственно, 14,4 и 14,3 процента опрошенных из разных стран.

Хотя Меган больше не проводит королевских мероприятиях, во время пандемии коронавируса она постоянно оставалась на виду, принимая участие в различных видеоконференциях.

Между тем популярность супруга Меган принца Гарри упала. Некогда самый любимый британцами член королевской семьи набрал 14,2% голосов и занял четвертое место. Но тем не менее ему удалось обогнать своего старшего брата принца Уильяма, за которого проголосовали лишь 13,8% опрошенных.

На последнем месте оказался средний сын королевы принц Эндрю, также сложивший с себя королевские полномочия после того, как оказался вовлечен в скандал из-за дружбы с бизнесменом-педофилом Джеффри Эпштейном. Эндрю показательно отсутствовал на недавнем сборе семьи в Виндзорском замке.

Опрос был проведен на фоне недовольства в Британии решением принца Гарри и Меган Маркл учредить свои собственные награды — альтернативные тем, что ежегодно вручает королева Елизавета.

Британский политический обозреватель и комментатор Даррен Граймс заявил, что Гарри рискует «потерять себя» с этими новыми проектами. «Меган Маркл и принц Гарри сохранили свои королевские титулы и привилегии, а теперь используют их, чтобы внушить, будто они могут воздавать почести людям, как если бы они сами были монархами», — заявил он. По словам Граймса, в США нет монархии. И что Гарри и Меган здесь не имеют никакого значимого статуса, чтобы вручать награды от своего имени.

«Они заявили, что оставили свои королевские обязанности ради того, чтобы вести более приватную жизнь. Боже мой, забавно они это проделывают, не так ли?», — заявил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл недовольна мужем, а принц Гарри ее боится.

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Фото РА



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