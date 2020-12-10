Меган Маркл недовольна мужем, а принц Гарри ее боится

Добившиеся самостоятельности и покинувшие королевскую семью принц Гарри и Меган Маркл налаживают жизнь в США и утверждают, что у них все идет отлично. Однако инсайдеры и королевские биографы, лично знакомые с Гарри, утверждают, что на самом деле дела обстоят не так уж радужно. Так, Анджела Левин, перу которой принадлежит ряд книг о членах монаршей семьи, говорит, что поражена тем, как переменился Гарри.

В интервью радиостанции talkRADIO Левин заявила, что принц стал совсем другим человеком с тех пор, как она общалась с ним, собирая материал для его биографии, которая была опубликована в 2018 году. «Я потрясена, что Гарри больше совершенно не заботит его семья и его замечательная бабушка. Он был таким замечательным, когда я встретилась с ним и провела рядом более года. Теперь он выглядит просто напуганным каждый раз, когда публично говорит — опасаясь получить нагоняй от Меган», — заявила Анджела, называет это трагедией.

Она также заявила, что попытка Гарри и Меган конкурировать с королевой смешна и напоминает детские игры в песочнице. Ранее герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что намерены присуждать свои собственные награды — альтернативные тем, что ежегодно вручает британская Елизавета II.

«Мне все время кажется, что они уже дошли до дна, но им каким-то образом удается закопаться еще глубже. Я вообще-то думаю, что пытаться соревноваться со списком почестей Ее Величества — все равно что, детская игра „в дочки матери“. Это просто невозможно. Не тот у них статус», — заявила Левин.

Телеведущий Майк Грэм в беседе с Анджелой выразил мнение, что, если бы Гарри не был с Меган, он был бы счастлив исчезнуть из поля зрения и жить относительно спокойной жизнью.

«Но она не сможет этого вынести, и теперь она будет еще больше рассержена, увидев, как Уильям и Кейт совершают трехдневный тур по Великобритании, путешествуя поездом и встречаясь с людьми. На этой неделе они появятся во всех газетах. Это сведет ее с ума», — сказал Майк, имея в виду недавнюю поездку принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Он уверен, что Меган Маркл не выносит мысли о том, что кто-то может ее затмить.

Между тем источник издание New Idea утверждает, что Меган недовольна мужем. И они часто ссорятся. Бывшей актрисе не нравится нежелание Гарри адаптироваться к голливудскому образу жизни, к которому она привыкла. Ей не по душе, что Гарри чувствует себя счастливее дома, играя с их сыном Арчи и собаками. Что он отдыхает в то время, когда должен круглосуточно суетиться, общаться, звонить по телефону и устраивать видеоконференции — как она сама.

Меган также раздражает чувство стиля и моды Гарри — а точнее, его отсутствие. «Она ненавидит, что он все время носит одну и ту же поношенную серую футболку-поло и бейсболку», — утверждает источник. Меган хочет, чтобы ее муж успешно вписывался в ряды голливудской элиты.

«Она вышла замуж за принца, а не за бродягу. Но в минуты особенного раздражения говорит, что не видит разницы», — приводит издания слова инсайдера.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета впервые за девять месяцев появилась на публике с принцами Чарльзом, Уильямом и Кейт Миддлтон.

Фото Getty



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