Королева Елизавета впервые за девять месяцев появилась на публике с принцами Чарльзом, Уильямом и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям завершили свое трехдневное турне по Великобритании на Королевском поезде, прибыв в Виндзорский замок, где в настоящее время проживают королева Елизавета II и ее муж принц Филипп. Как сообщает Daily Mail, в этот вечер тут собрались и другие высокопоставленные члены семьи — в том числе наследник престола принц Чарльз и его жена Камилла, дочь королевы принцесса Анна и младший сын принц Эдвард с женой Софи. Отсутствовал средний сын королевы принц Эндрю, сложивший с себя ранее королевские полномочия из-за скандала, в который он оказался вовлечен из-за дружбы с оказавшимся педофилом бизнесменом Джеффри Эпштейном. Не было и принца Гарри с Меган Маркл, которые собираются встретить Рождество в своем новом доме в Калифорнии. Не вышел на фотосессию и 99-летний принц Филипп.

Все члены семьи были без защитных масок, но соблюдали социальную дистанцию во время семейной встречи на улице.

Королева была в ярко-красном пальто. Герцогиня Корнуольская Камилла предпочла фиолетовый цвет. А Кейт Миддлтон выбрала женственное темно-зеленое пальто с воротником из искусственного меха. Члены королевской семьи слушали рождественские мелодии в исполнении оркестра.

Королева Елизавета появилась на публике в кругу семьи впервые с марта этого года. В октябре она лишь однажды вышла в свет с внуком принцем Уильямом.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса королева Елизавета и принц Филипп встретят Рождество в Виндзорском замке вдвоем, без детей и внуков.

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Фото Twitter

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