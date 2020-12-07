В пику королеве с ее рыцарями: Меган Маркл и принц Гарри учредили собственные награды

Меган Маркл и принц Гарри, отказавшиеся от исполнения королевских обязанностей, но формально сохранившие свои титулы, учредили собственные награды — альтернативные тем, что ежегодно вручает британская королева Елизавета II.

Как сообщает издание The Sun, новые награды основанный Гарри и Меган фонд Archewell будет вручать тем, кто, с точки зрения герцогини и герцога Сассекских, достоин признания. Это могут быть люди, благотворительные фонды и компании.

Как следует из документов, попавших в распоряжение журналистов, сердцу желающих посоревноваться с Букингемским дворцом Гарри и Меган особенно близки такие области и темы, как «благотворительная деятельность, образование, наука, литература, расовая справедливость, гендерное равенство, защита окружающей среды, расширение прав и возможностей молодежи, здоровье и психическое здоровье».

Как известно, королева традиционно возводит отличившихся подданных в звание рыцарей и вручает Ордена Британской империи различных степеней за особые заслуги. Список лауреатов королевских наград по традиции публикуется дважды в год — перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II официально празднует день рождения.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что принца Гарри в США приняли за продавца рождественских елок.

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Фото PA и Twitter



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