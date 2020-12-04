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Принца Гарри приняли за продавца рождественских елок

10:48 4 декабря 2020
Принц Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и Меган Маркл, которые готовятся вместе со своим полуторагодовалым сыном Арчи встретить первое Рождество в своем новом калифорнийском особняке, уже приобрели елку. Как пишет издание The Mirror, герцог и герцогиня Сассекские лично приехали за рождественским деревом в торгующий ими временный магазинчик на автостоянке одного из супермаркетов Санта-Барбары.

Как рассказал в Twitter сотрудник магазина Джеймс Алмагер, когда Меган и Гарри приехали, покупателей почти не было — только одна семья. И маленький мальчик принял Гарри за продавца. Не узнав королевскую персону, он взволнованно подбежал к нему и спросил, работает ли он здесь.

Джеймс признался, что супружеская пара произвела на него очень хорошее впечатление. И что они кажутся очень милыми и доброжелательными людьми.

Это будет уже второе Рождество в жизни Гарри, которое он проведет в отрыве от королевской семьи. В прошлом году он с Меган и Арчи встречал его в Канаде, где они временно жили в то время в арендованном доме. А после праздников, в начале января, супруги шокировали публику, объявив, что слагают с себя королевские полномочия и собираются большую часть времени проводить в Северной Америке.

Бывшая американская актриса Маркл встречала Рождество с королевой и ее родными дважды — в 2017 и 2018 годах. Причем первый раз еще в качестве невесты Гарри, хотя обычно на этот семейный праздник допускаются лишь официальные супруги членов семьи.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Впервые без детей и внуков: королева Елизавета и принц Филипп встретят Рождество вдвоем.


Фото РА

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