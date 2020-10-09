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Мир

Нобелевская премия мира за 2020 год присуждена Всемирной продовольственной программе

12:02 9 октября 2020
Нобелевская медаль

9 октября Нобелевский комитет в столице Норвегии Осло объявил лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год. Им стала Всемирная продовольственная программа — World Food Programme (WFP). Тем самым она была отмечена за «усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что она выступает в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликта».

Это крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. Она была основана в 1963 году, как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Ей поручено оказывать помощь неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой. Она использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию. В 2019 года WFP оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах мира.

В прошлом году Но- белевским лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который подписал мирное соглашение со своим коллегой из Эритреи Исайей Аферки, положив окончательный конец 20-летней войне между двумя странами.

На премию мира в этом году претендовали 318 кандидатов. 211 из них — физические лица, 107 — организации.

Фаворитами Нобелевской премии мира в 2020 году считались Комитет защиты журналистов, Всемирная организация здравоохранения, отравленный «Новичком» российский оппозиционер Алексей Навальный, студентка Суданского международного университета Алаа Салах — символ протестов, которые привели отстранению от власти президента Омара аль-Башира, шведская экоактивистка Грета Тунберг, китайский общественный деятель и экономист Ильхам Тохти, отстаивающий права народа уйгуров и приговоренный в Китае к пожизненному лишению свободы.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе, химии, физике, а также в области физиологии и медицины.

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