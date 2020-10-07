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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2020 год

12:50 7 октября 2020
Нобелевская медаль

7 октября Нобелевская неделя продолжилась объявлением имен лауреатов, которым досталась награда в области химии.

Как сообщается на официальном сайте Nobelprize.com, ими стали две женщины, ученые-биохимики — 51-летняя француженка Эммануэль Шарпентье и 56-летняя американка Дженнифер Дудна. Награда вручена «за разработку метода редактирования генома». Работая вместе, они открыли один из самых важных инструментов генной технологии: «генетические ножницы» CRISPR / Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

До сих пор лишь пятеро женщины были удостоены Нобелевской премии по химии — Мария Кюри в 1911 году, ее дочь Ирен Жолио-Кюри в 1935-м, Дороти Кроуфут Годжкин в 1964-м, Ада Йонат в 2009-м и Фрэнсис Арнольд в 2018-м.

В прошлом году Нобелевская премия по химии досталась американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акира Есино. Они были отмечены за разработку литий-ионных батарей — одного из самых распространенных на сегодняшний день в мире возобновляемых источников питания.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии за 2020 год по физике, а также в области физиологии и медицины.

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