Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк

8 октября в Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2020 год. Шведская академия присудила ее 77-летней американской поэтессе и эссеистке Луизе Глюк.

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The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Как говорится в официальном сообщении, награда вручена за «ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Об этом было объявлено на официальном сайте Nobelprize.org.

Луиза родилась в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Училась в колледже Сарры Лоуренс и в Колумбийском университете, однако дипломов не получила. Преподавала английский язык в ряде высших учебных заведений. Проживает в Кембридже, штат Массачусетс. Ее стихи известны своими откровенными выражениями печали и одиночества. Глюк дебютировала в 1968 году с поэтическим сборником «Первенец». И вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов в современно американской литературе. Сборник ее стихов 1992 года под названием «Дикий ирис» был ранее удостоен Пулитцеровской премии.

Луиза Глюк. Фото poetryfoundation.org

Среди фаворитов 2020 года значилась французская писательница Мариз Конде, которой в 2019 году в Стокгольме была вручена Альтернативная Нобелевская премия по литературе, учрежденная Новой академией Швеции. Претендентами с высокими шансами на победу назывались также родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, канадская поэтесса и переводчик Энн Карсон, норвежский драматург Юн Фоссе, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, а также сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками, которых уже давно прочат в лауреаты.

В прошлом году были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по литературе сразу за два года — 2018-й и 2019-й. Ими стали польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук (которая родилась в семье выходцев из Украины) и австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

В 2018 году премия не присуждалась из-за скандала, в центре которого оказался французский фотограф Жан-Клода Арно — муж поэтессы Катарины Фростенсон, члена Нобелевской комитета Шведской академии с 1992 года. Его обвинили во многочисленных сексуальных домогательствах, а также в том, что он разглашал имена будущих лауреатов до их официального оглашения. Скандал привел к отставке Фростенсон, а также секретаря академии Сары Даниус и еще нескольких членов комитета. В итоге не было необходимого кворума.

Ранее уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии 2020 года в области химии, физики, физиологии и медицины.

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