Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк
8 октября в Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2020 год. Шведская академия присудила ее 77-летней американской поэтессе и эссеистке Луизе Глюк.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C
Как говорится в официальном сообщении, награда вручена за «ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Об этом было объявлено на официальном сайте Nobelprize.org.
Луиза родилась в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Училась в колледже Сарры Лоуренс и в Колумбийском университете, однако дипломов не получила. Преподавала английский язык в ряде высших учебных заведений. Проживает в Кембридже, штат Массачусетс. Ее стихи известны своими откровенными выражениями печали и одиночества. Глюк дебютировала в 1968 году с поэтическим сборником «Первенец». И вскоре была признана одним из самых выдающихся поэтов в современно американской литературе. Сборник ее стихов 1992 года под названием «Дикий ирис» был ранее удостоен Пулитцеровской премии.
Среди фаворитов 2020 года значилась французская писательница Мариз Конде, которой в 2019 году в Стокгольме была вручена Альтернативная Нобелевская премия по литературе, учрежденная Новой академией Швеции. Претендентами с высокими шансами на победу назывались также родившаяся в Антигуа и Барбуде писательница Джамайка Кинкейд, канадская поэтесса и переводчик Энн Карсон, норвежский драматург Юн Фоссе, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, а также сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками, которых уже давно прочат в лауреаты.
В прошлом году были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по литературе сразу за два года — 2018-й и 2019-й. Ими стали польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук (которая родилась в семье выходцев из Украины) и австрийский писатель и драматург Петер Хандке.
В 2018 году премия не присуждалась из-за скандала, в центре которого оказался французский фотограф Жан-Клода Арно — муж поэтессы Катарины Фростенсон, члена Нобелевской комитета Шведской академии с 1992 года. Его обвинили во многочисленных сексуальных домогательствах, а также в том, что он разглашал имена будущих лауреатов до их официального оглашения. Скандал привел к отставке Фростенсон, а также секретаря академии Сары Даниус и еще нескольких членов комитета. В итоге не было необходимого кворума.
Ранее уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии 2020 года в области химии, физики, физиологии и медицины.94
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