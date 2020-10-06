Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике за 2020 год

6 октября в Стокольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по физике за 2020 год. Как сообщается на официальном сайте Nobelprize.com, ими стали 89-летний английский ученый, физик и математик Роджер Пенроуз, 68-летний немецкий астрофизик Райнгард Генцель и 55-летняя американка-астроном Андреа Гез. Она стала четвертой женщиной-лауреатом за всю историю Нобелевской премии в области физики. Первой женщиной-лауреатом премии в области физики стала Мария Кюри, которая получила ее в 1903 году вместе со своим мужем Пьером Кюри. Второй стала в 1963 году американка Мария Гепперт-Майер. А в 2018 году этой чести была удостоена профессор из Канады Донна Стрикланд.

Пенроуз отмечен «за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности». А Генцель и Гез — «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Денежный приз в этом году составляет 10 миллионов шведских крон (около 1,12 миллиона долларов). Пенроуз получит половину всей суммы. Остальное разделят между собой пополам его коллеги, хотя они работали независимо друг от друга.

В прошлом году Нобелевская премия по физике была вручена астрофизикам Мишелю Майору, Дидье Кело и Джеймсу Пиблзу .

Первая Нобелевская премия по физике была в 1901 году присуждена немецкому физику Вильгельму Конраду Рентгену «в знак признания необычайно важных заслуг перед наукой, выразившихся в открытии замечательных лучей, названных впоследствии в его честь».

В понедельник 5 октября, как сообщали «ФАКТЫ», стали известны имена первых лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Премию присудили за открытие вируса гепатита С.

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