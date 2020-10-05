Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год

5 октября стартовала так называемая Нобелевская неделя. В понедельник были оглашены имена первых лауреатов Нобелевской премии 2020 года — в области физиологии и медицины. В год пандемии коронавируса «героями дня» стали вирусологи. Ими стали 85-летний американский вирусолог и врач Харви Джей Олтер, 67-летний британский ученый Майкл Хафтон и 68-летний американский вирусолог Чарльз М. Райс. Этой чести они удостоены за открытие вируса гепатита С. В официально заявлении говорится, эти ученые «внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом — серьезной глобальной проблемой здравоохранения, которая вызывает цирроз и рак печени у людей во всем мире».

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice for the discovery of Hepatitis C virus. pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Ученые разделят между собой денежный приз, который в этом году составляет 10 миллионов шведских крон (около 1,12 миллиона долларов). Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек.

В прошлом году лауреатами премии по медицине и физиологии, вручаемой с 1901 года, стали британский ученый сэр Питер Рэтклифф и двое американцев — Уильям Кэлин и Грегг Семенза. Они выяснили, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода и адаптируются к его уровню.

6 октября будут названы лауреаты в области физики, 7 октября — химии. 8 октября станет известен обладатель Нобелевской премии по литературе, 9 октября — Нобелевской премии мира. 12 октября объявят лауреат премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой «Нобелевской премией по экономике»).

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», пандемия коронавируса стала причиной изменения формата церемонии вручения Нобелевской премии. Медали и дипломы будут передаваться лауреатам в их странах, скорее всего, посредством посольств или вузов. Традиционная церемония вручения Нобелевской премии и Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма отменяются.

Фото NobelPrize.com

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