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Мир

Ищут повод для вторжения? В Генштабе РФ пожаловались на "усиление" НАТО у границ страны

3:52 26 сентября 2020
Пролет B2

На фоне завершившихся в РФ стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», которые, по мнению ряда военных экспертов, могут представлять угрозу для безопасности Украины, в российском Минобороны решили пожаловаться на якобы «возросшую активность военных США и НАТО» в 20−30 километрах от российской границы.

Об этом, в частности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», — отметил он на брифинге после завершения учений «Кавказ-2020».

В частности, Герасимов напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Накануне истребитель Су-27 поднялся в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который летел над Польшей и приближался к госгранице России, а в понедельник два МиГ-31 сопроводили самолет-разведчик ВВС Великобритании над Баренцевым морем.

Кроме того, первый заместитель начальника российского Генштаба, отметил, что боевые корабли НАТО теперь находятся в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году. По его словам, Североатлантический альянс нарастил интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.

Вероятно, «сетования» и «стенания» российских военных предназначены для тех россиян, кто позабыл, что именно после военных учений началось вторжение этой страны в Грузию, а также ряд других военных конфликтов.

В то же время, возможно, такие жалобы появились с целью «списать» на НАТО уровень подготовки российских военных: как писали «ФАКТЫ» на закончившихся учениях «Кавказ-2020» военные Путина по ошибке подбили танк T-90. Кроме этого, один из военнослужащих выстрелил в себя из гранатомета и стал инвалидом. Апофеозом же стал эпизод с ракетой, которую солдаты РФ чуть не уронили себе на голову.

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