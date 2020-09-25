На учениях "Кавказ-2020" военные Путина чуть не уронили себе на головы ракету (видео)

Во время военных учений «Кавказ-2020», которые Россия начала 21 сентября в опасной близости к границе с Украиной, в Астраханской области упала зенитная ракета, которую пытались запустить с применением комплекса С-400.

Как свидетельствует видео, выложенное Telegram-каналом «Baza», 25 сентября, падение произошло в непосредственной близости к военным, однако взрыва не произошло.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика.

Ранее на этих же учениях военные Путина по ошибке подбили танк T-90. Кроме этого, один из военнослужащих выстрелил в себя из гранатомета и стал инвалидом.

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