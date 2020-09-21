Путин начал учения "Кавказ-2020" вблизи границ Украины

В Вооруженных Силах Российской Федерации, на территории российского Южного военного округа начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», которые, по мнению ряда военных экспертов, могут представлять угрозу для безопасности Украины.

О начале учений сообщили в российском Минобороны.

Тренировочные военные маневры продлятся в России до 26 сентября. В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

Основные действия войск будут сосредоточены на внутренних полигонах Южного военного округа — «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской».

В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Исламской Республики Иран.

К участию в учениях приглашены воинские формирования от Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к военным мероприятиям «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе до 12 тысяч 900 военнослужащих — из личного состава воинских частей, и 1 тыс. человек — иностранных солдат.

В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Учения проводятся с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова, который одним из первых в государстве-агрессора провозгласил ставку на ведение войны невоенными (читай, гибридными) методами.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что такие масштабные военные учения России — это угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел расценили внезапную проверку боеспособности войск Российской Федерации на границе с Украиной как демонстрацию агрессивных планов.

Напомним, 17 сентября международные военные учения Rapid Trident стартовали в Украине, во Львовской области. В этих учениях задействованы около 4 тыс. человек. Самыми многочисленными группами являются воинские контингенты из Украины и США. К учениям присоединились также военнослужащие из Канады, Великобритании, Германии, Дании, Румынии, Литвы и Польши. Кроме того, в Черном море налажено боевое дежурство кораблей НАТО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на предупреждения военных экспертов о том, что осенью у России будут благоприятные условия для вторжения в Украину, премьер-министр Денис Шмыгаль не видит пока что никакой угрозы нападения российских военных с территории аннексированного Крыма.

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