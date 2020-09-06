В России произошло серьезное ЧП во время запуска ракеты с ПЗРК "Игла" (видео)

В России произошло ЧП с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла». Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Так, ЧП произошло во время конкурса международных армейских игр «Чистое небо». Солдат по инструкции зарядил ПЗРК, однако во время выстрела ракета по неизвестной причине не вышла из пускового контейнера, весь комплекс вырвался из рук бойца и полетел в сторону. Получил ли военнослужащий травмы, неизвестно.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте оккупированного Россией Севастополя. На кадрах видно, как один из стартовых ускорителей ракеты отделяется и улетает вверх, а второй падает. При этом маршевый двигатель не включается и ракета падает в воду.

705

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter