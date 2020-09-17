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Мир

Путинские военные подбили собственный танк (фото)

12:21 17 сентября 2020
Гусеница танка

В российском сегменте активно обсуждают фото танка, в который на учениях в Астраханской области угодили из противотанкового ракетного комплекса. Ранее в сеть выложили видео с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла», вылетевшим из рук военнослужащего ВС РФ.

«Военное обозрение» пишет, что техника была повреждена в Астраханской области во время маневров с участием Т-90 — в танк попала ракета ПТРК «Конкурс».

Также сообщается, что информации о том, когда именно произошел инцидент под Астраханью, нет, как и подробностей ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили кадры неудачного запуска ракеты с российского корабля в бухте у оккупированного Севастополя — один из стартовых ускорителей ракеты отделился и улетел вверх, а второй упал, маршевый двигатель не включился и ракета упала в воду.

Иллюстративное изображение Francik Woło с сайта Pixaba.

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