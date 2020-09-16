Колесникову официально объявили виновной в попытке захвата власти в Беларуси

Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение члену Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. Это произошло в последний день ее предварительного содержания под стражей.

Как сообщил Telegram-ресурс Раньше всех. Ну почти, Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти.

Под стражу женщину взяли 9 сентября, а уже несколько дней спустя ее перевели в следственный изолятор в Жодино, где она содержится в камере с пятью другими заключенными. 15 сентября СМИ сообщили о резком ухудшении ее самочувствия — у Марии проявилась аллергическая реакция.

Ранее Колесниковой угрожали физической расправой прямо в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь. Женщине пообещали вывезти ее из Беларуси «по частям».



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