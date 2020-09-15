Отек, зуд и кашель: самочувствие оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Самочувствие члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, которую власти подозревают в попытке захвата власти в стране и поместили в СИЗО, ухудшилось.

Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак, пишут «Известия».

Юрист отметила, что Колесникова содержится в общей камере на шесть человек. По ее словам, у женщины появилась аллергия на пыль. Адвокат предполагает, что ее подзащитной выдали не самое свежее постельное белье.

Казак добавила, что у оппозиционерки появился кашель и заложен нос. Также у нее отек носоглотки и сильный зуд. Колесниковой оказывают медицинскую помощь в СИЗО, однако уже написано заявление на имя начальника тюрьмы. Защита просит его поменять инвентарь и, по возможности, обеспечить передачу лекарств.

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что силовики угрожают вывезти ее из Белоруссии «по частям». С соответствующим заявлением она обратилась в СК Белоруссии, требуя возбуждения уголовного дела по данному факту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Марии Колесниковой угрожали физической расправой прямо в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

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