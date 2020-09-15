27.86 / 28.07 32.80 / 33.23
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Отек, зуд и кашель: самочувствие оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

6:51 15 сентября 2020
Колесникова Мария

Самочувствие члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, которую власти подозревают в попытке захвата власти в стране и поместили в СИЗО, ухудшилось.

Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак, пишут «Известия».

Юрист отметила, что Колесникова содержится в общей камере на шесть человек. По ее словам, у женщины появилась аллергия на пыль. Адвокат предполагает, что ее подзащитной выдали не самое свежее постельное белье.

Казак добавила, что у оппозиционерки появился кашель и заложен нос. Также у нее отек носоглотки и сильный зуд. Колесниковой оказывают медицинскую помощь в СИЗО, однако уже написано заявление на имя начальника тюрьмы. Защита просит его поменять инвентарь и, по возможности, обеспечить передачу лекарств.

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что силовики угрожают вывезти ее из Белоруссии «по частям». С соответствующим заявлением она обратилась в СК Белоруссии, требуя возбуждения уголовного дела по данному факту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Марии Колесниковой угрожали физической расправой прямо в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

215

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Танці з зірками 2020

Скандал с Фреймут и помолвка Цымбалюка: самые яркие моменты третьего эфира «Танців з зірками»

на украинско-белорусской границе

Украина ввела дополнительные ограничения на границе из-за попыток хасидов прорваться в Умань через Беларусь

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Слава Каминская назвала причину неожиданного вылета из "Танців з зірками"

Лукашенко и Путин

«Поза не элегантная»: специалисты по языку тела провели анализ встречи Путина и Лукашенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер