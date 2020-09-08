В Минске похитили Марию Колесникову: кто это такая и почему ее исчезновение взбудоражило всю Беларусь

Вот уже сутки ничего не слышно об одном из лидеров оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой — неизвестные похитили ее утром 7 сентября в самом центре Минска. Несмотря на заверения белорусских силовиков, многие жители этой страны допускают, что таким образом власть расправляется со своими оппонентами.

Утром 8 сентября провластное агентство БЕЛТА опубликовало информацию, что Колесникова якобы пересекла границу с Украиной. Она является членом президиума координационного совета оппозиции Беларуси. На выборах президента Беларуси в 2020 году Колесникова была координатором штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико, задержанного в июне текущего года (он получил отказ в регистрации кандидатом). Колесниковой 38 лет, она окончила Белорусскую государственную академию музыки по специальности флейтист и дирижер. Некоторое время жила в Германии, где обучалась игре на барочной флейте, а также организовывала образовательные мероприятия.

После выезда за пределы страны кандидата в президенты Светланы Тихановской именно Колесникова фактически объединила вокруг себя местную оппозицию. Внезапное исчезновение Колесниковой Тихановская назвала «террором» и возложила ответственность на власти.

Стоит отметить, что кроме Колесниковой похитили также пресс-секретаря и исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова. По информации БЕЛТА, они находятся в Украине, однако подтверждения этих данных пока нет. По состоянию на утро 8 сентября, на свободе в Беларуси находятся всего двое членов Координационного совета из семи — писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также юрист Максим Знак. Оба они в конце августа были на допросах в Следкоме Беларуси. Силовики возбудили уголовное дело в связи с созданием Совета. Остальных членов Координационного совета Беларуси либо вывезли из страны, либо они сами покинули Беларусь после угроз и выдвинутых ультиматумов.

Фото: TUT.BY

11 августа стало известно о том, что Беларусь покинула кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ее муж — блогер Сергей Тихановский был арестован и не допущен до выборов, вместо Сергее место в президентской гонке заняла Светлана. Несмотря на уверенность Лукашенко своей безоговорочной победе, вокруг Тихановской объединились сотни тысяч белорусов со всей страны. На протяжении месяца они фактически без перерыва выходят на акции протестов.

Протестные акции усилились после жестоких избиений и неправомерных задержаний, которые были в Беларуси сразу после выборов президента. ЦИК Беларуси огласил результаты, согласно которым на выборах якобы победил Лукашенко с результатом 80,1% голосов, а Тихановская якобы набрала всего 10,1%. Как позже признавались члены избирательных комиссий, их заставили писать в протокол неверные данные и на многих участках победу одержала Светлана Тихановская.

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