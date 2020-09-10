Колесниковой угрожали физической расправой в здании МВД Беларуси, — адвокат

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, порвавшая свой паспорт, чтобы не быть насильственно вывезенной с территории Беларуси, столкнулась с угрозами физической расправы.

Об этом в среду, 9 сентября, заявила адвокат Колесниковой Людмила Казак, встретившаяся с ней в СИЗО.

Ее слова приводит в своем официальном аккаунте штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

«Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления», — цитирует адвоката пресс-служба.

По словам адвоката, на теле Колесниковой есть ушибы, в СИЗО ей оказывали медпомощь, так как ее беспокоило сердце.

«Колесникова расценивает события последних дней как похищение — серьезное уголовное преступление, и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу», — говорится в сообщении.

По факту угроз оппозиционерка планирует подавать в суд.

Адвокат Людмила Казак ожидает, что в четверг утром состоится допрос Марии Колесниковой.

Напомним, Колесникову в понедельник, 7 сентября, в центре Минска похитили белорусские силовики и попытались насильно вывезти в Украину. На границе оппозиционерка порвала свой паспорт, чтобы сделать невозможным ее пересечение. После этого ее отвезли в СИЗО № 1 на Володарского в Минске. В среду, 9 сентября, стало известно, что Марии Колесниковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 8 сентября, в Беларуси прошли массовые акции поддержки в защиту задержанной Марии Колесниковой. Их участники требовали выпустить Марию и всех членов Координационного совета на волю.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter