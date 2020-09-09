Отец Марии Колесниковой сообщил о ее местонахождении

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую 8 сентября пытались силой заставить покинуть родную страну, сейчас арестована и помещена в СИЗО № 1 Минска.

Об аресте Марии сообщил ее отец Александр Колесников. Он получил информацию от следователя: тот предложил семье привезти передачу Марии в cледственный изолятор на ул. Володарского. Об этом сообщает Tut.by.

В созданном оппозицией Беларуси Координационном совете по передаче власти Мария Колесникова была одной из самых активных участниц. Сейчас шестеро из семи членов президиума либо задержаны, либо покинули страну. На свободе остается писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

7 сентября Мария Колесникова была похищена неизвестными. В центре Минска оппозиционерку затолкали в микроавтобус с надписью «Связь». В дальнейшем у границы с Украиной была инсценирована попытка Колесниковой покинуть Беларусь. Все это должно было показать, что якобы белорусская оппозиция не ценит поддержку граждан и в любой момент готова сбежать за границу.

Попытку насильственного выдворения из Беларуси сорвала сама Мария. Оппозиционерку уже затолкали в машину, но Колесникова порвала паспорт, выбросила его в окно, выбралась из автомобиля и ушла в сторону белорусской границы.

Фото wikipedia.org

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