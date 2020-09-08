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Мир

"Берлин блефует": Россия потребовала от Германии доказательств отравления Навального

15:30 8 сентября 2020
Захарова, Навальный

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, недавно попавшая в скандал из-за публичного оскорбления президента Сербии, заявила, что информация Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального, является «блефом».

Об этом Захарова написала в Facebook.

«Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких „свидетельств“, которыми обладает МИД ФРГ. Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — так чиновница закончила свой пост о Навальном, при этом ни разу не назвав фамилию оппозиционера.

Под постом Захаровой появились разные комментарии. Некоторые из подписчиков напомнили чиновнице, что не стоит лить грязь на Германию, ведь отравили Навального в России.

Напомним, в лаборатории Бундесвера нашли в организме оппозиционера Алексея Навального следы яда группы «Новичок». В свою очередь в России заявили, что их специалисты из нескольких лабораторий отравляющих веществ в организме оппозиционера не обнаружили.

В Германии отказали Национальной медицинской палате России, предложившей создать совместную комиссию, которая бы провела медэкспертизу по отравлению оппозиционера Алексея Навального, которого накануне вывели из медикаментозной комы.



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