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Мир

Навальный вышел из комы: первые подробности

16:31 7 сентября 2020
Алексей Навальный

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, который оказался в немецкой клинике «Шарите» после отравления ядом из серии «Новичок», вывели из комы.

Как сообщается в официальном Twitter немецкой клиники, у Навального улучшилось состояние здоровья.

«Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, прекратилась. Пациента постепенно отучают от аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на то, что с ним разговаривают. Не исключены отдаленные последствия тяжелого отравления», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канцлер Ангела Меркель больше не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» из-за отравления Навального.

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