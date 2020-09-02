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Мир

Германия заявила, что Навальный был отравлен "Новичком", и вызывает "на ковер" посла России

17:10 2 сентября 2020
Навальный

Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в немецкой клинике Charite, следы яда группы «Новичок». Представитель правительства ФРГ сделал об этом официальное заявление.

В свете новых данных МИД Германии вызовет посла России. Также Берлин проинформирует ЕС, НАТО и свяжется с Организацией по запрещению химического оружия. От российского правительства потребуют объяснить произошедшее, передает Telegram-канал 360tv.ru.

В тоже время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в интервью РИА «Новости», о том, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.

По информации РФ, российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ.

«Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было. Этим выводам мы доверяем», — цитирует слова информированного источника в Москве Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Напомним, Навальный находится в коме с 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. 22 августа пациента транспортировали из омской больницы в Берлин. Немецкие медики выяснили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению специалистов, политик не умер после отравления, в связи с тем, что его отравители неправильно рассчитали дозу вещества, которое попало в его организм.

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