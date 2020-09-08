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Мир

Отравление Навального: немецкие медики отказались сотрудничать с россиянами

9:54 8 сентября 2020
Алексей Навальный

В Германии отказали Национальной медицинской палате России, предложившей создать совместную комиссию, которая бы провела медэкспертизу по отравлению оппозиционера Алексея Навального, которого накануне вывели из медикаментозной комы.

Как сообщает «Немецкая волна», в Федеральной врачебной палате ФРГ заявили, что не являются следственным органом и не могут участвовать в расследованиях, и что инициировать дальнейшее обследование Навального могут лишь его родственники.

А родственники таки не согласны. Так, супруга Навального Юлия, комментируя предложение Национальной медицинской палаты РФ, озвученное доктором Леонидом Рошалем, заявила: «Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — отравление фосфороорганическим соединением, и в Омске об этом прекрасно знали. Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках».

По мнению жены отравленного политика, российский медик в данной ситуации выступает как «голос государства», а не врач, желая «выведать информацию и выслужиться», а не помочь пациенту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в лаборатории Бундесвера нашли в организме Навального следы яда группы «Новичок». В свою очередь в России заявили, что их специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме оппозиционера отравляющих веществ.

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