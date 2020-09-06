Спикер МИД РФ Захарова влипла в громкий скандал со своими "дипломатическими" советами сербам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которую неоднократно уличали в подтасовке и передергивании фактов в отношении Украины, опубликовала в соцсети фото с визита президента Сербии в США и сопроводила его не дипломатичным постом.

Она посоветовала представителям сербской власти садиться как Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», а не как на допросе.

Отметим, Сербия одна из немногих европейских стран, поддерживающих путинскую Россию.

В Белграде уже заявили, что Марии Захаровой должно быть стыдно за эти слова.

Многие россияне возмущены поведением чиновницы, которая явно забыла кодекс этики для государственного служащего.

Напомним, недавно жест футболиста сборной России оскорбил сербов.

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