27.60 / 27.74 32.46 / 32.81
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Спикер МИД РФ Захарова влипла в громкий скандал со своими "дипломатическими" советами сербам

15:00 6 сентября 2020
Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которую неоднократно уличали в подтасовке и передергивании фактов в отношении Украины, опубликовала в соцсети фото с визита президента Сербии в США и сопроводила его не дипломатичным постом.

Она посоветовала представителям сербской власти садиться как Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», а не как на допросе.

Отметим, Сербия одна из немногих европейских стран, поддерживающих путинскую Россию.

В Белграде уже заявили, что Марии Захаровой должно быть стыдно за эти слова.

Многие россияне возмущены поведением чиновницы, которая явно забыла кодекс этики для государственного служащего.

Напомним, недавно жест футболиста сборной России оскорбил сербов.

170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

Прогноз погоды

Еще три дня жары: синоптик рассказала, когда наступит похолодание

Шуфрич

Шуфрич у Шустера порассуждал о "яйцах Лукашенко"

Захарова

Спикер МИД РФ Захарова влипла в громкий скандал со своими "дипломатическими" советами сербам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер