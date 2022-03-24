Центробанк РФ захлеснула хвиля звільнень: Путін не пустив у відставку голову банку Набіулліну

Після військового вторгнення Росії в Україну голова російського Центробанку Ельвіра Набіулліна спробувала піти у відставку. Президент РФ Володимир Путін відмовив їй у цьому, стверджує американське агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела. Путін дав ясно зрозуміти Набіулліній, що її відхід у такий час буде розцінений як зрада.

При цьому Кремль не відповів на запит Bloomberg. У ЦБ Росії інформацію про ймовірну спробу Набіулліної піти з посади спростували.

Проте Bloomberg наполягає на справжності отриманої агентством інформації. Її підтверджує британська газета The Guardian. «Набіулліна думала про відставку від початку війни. Але це мало б прямі наслідки для неї та її сім'ї», — заявило джерело лондонського видання.

Bloomberg стверджує, що після початку війни у ЦБ РФ встановилася атмосфера безнадійності. Досвідчені співробітники впевнені в тому, що їхні навички наразі марні, оскільки жорсткі санкції Заходу відрізали Росію практично від усього світу. Центробанк РФ захлеснула хвиля звільнень. У якийсь день їх було стільки, що в IT-відділу не вистачало рук для закриття облікових записів співробітників, які вирішили залишити банк.

Набіулліній довелося виступити зі зверненням до підлеглих. «Наша економіка зіштовхнулася з екстремальною, абсолютно нестандартною ситуацією. Звичайно, ми всі хотіли б, щоб такого не сталося…» — заявила Набіулліна і попросила співробітників ЦБ не вступати у політичні суперечки.

У результаті 18 березня Путін запропонував Держдумі перепризначити Набіулліну головою ЦБ ще на п'ять років. Нагадаємо, вона очолює Банк Росії із 2013 року.

А ось Анатолію Чубайсу вдалося не лише звільнитися з посади спецпредставника президента Росії зі зв'язків із міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку, а й залишити Росію. Джерела Bloomberg стверджують, що Чубайс перебуває зараз у Стамбулі.

У середу, 23 березня, підтвердилася інформація про відставку Михайла Полубоярінова з посади гендиректора «Аерофлоту». Він залишився у Росії.

Раніше пішов з посади голови фонду «Сколково» Аркадій Дворкович. Колишній віцепрем'єр РФ, який нині очолює ФІДЕ, мав сміливість публічно висловитись проти війни в Україні. Секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак назвав заяву Дворковича «націонал-зрадою». У результаті фонд «Сколково» залишився без керівника.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі ніхто не очікував такої реакції Заходу на війну в Україні. Особливо це стосується обмежень щодо можливості здійснення розрахунків та обмеження доступу до золотовалютного резерву РФ.

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter