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«Наші діди за таке не воювали»: з путінського пропагандистського каналу RT зі скандалом звільнилася шеф-редактор

9:41 4 березня 2022
марія баронова

Шеф-редактор російської версії каналу Russia Today Марія Баронова звільнилася з телекомпанії. Про своє рішення вона розповіла Znak.com.

За словами Баронової, їй «ні про що більше говорити» з тими, хто підтримує війну в Україні. 26 лютого Баронова привселюдно засудила дії Росії.

«Наші діди за таке не воювали, все віддано, все розтоптано тими, хто це влаштував. І якщо я обрала бути з Росією, то це не означає, що я повинна йти тоталітарним кроком, мовчати, або, наприклад, радіти, що режим, який я не бажаю і своїй країні, експортується ще кудись. А наше життя цей режим буде остаточно перетворювати на одне нескінченне пекло. Та що там… Вже перетворив! «

Публікація Баронової у соцмережах була відповіддю на пост відомої українофобки Маргарити Симоньян. Вона назвала неросіянами тих, хто виступає проти війни Росії в Україні.

До приходу на роботу до пропагандистського холдингу Марія Баронова була відома як правозахисниця, куратор проекту Михайла Ходорковського «Відкрита Росія».

Нагадаємо, раніше президент України закликав Європу звернути увагу, що людожерські фантазії російських пропагандистів про стирання в ядерний попіл можуть втілитись у життя.

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