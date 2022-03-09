Світові компанії залишають Росію: які на неї чекають наслідки

З початку війни, яку Росія оголосила Україні, втеча іноземних брендів з російського ринку набрала таких темпів, що вже можна починати жартувати про табличку: «Хто останній — вимкніть світло в Шереметьєво». Поки писався матеріал, країну-агресор залишило ще як мінімум десять світових брендів, і ми закликаємо решту цивілізованої частини світу не зупинятися…

Війна проти Росії ведеться не лише на полі бою та у кіберпросторі. Зброєю стають і введені проти агресора санкцій, її економічна блокада, і значні іміджеві втрати її ринку. Росія стає токсичною для світового бізнесу, який намагається скоротити свою присутність на цьому мінному бізнес-полі.

Репутаційні втрати компаній, які мають намір залишитися в Росії

Репутація Росії стала настільки токсичною, що будь-який бренд, який не поспішив заявити про своє засудження агресії або ж, не дай Боже, заявив про рішення залишитися працювати на просторах «немитої» одразу ж піддавали інформаційній обструкції.

Наприклад, постраждала компанія Coca-Cola, яка заявила про намір продовжити працювати у Росії. Почувши таке, українські супермаркети почали знімати з продажу всі напої цієї компанії та заявили про повне припинення співпраці з нею. Після чого компанія різко здала назад і заявила про часткове і тимчасове припинення своєї роботи в Росії .

А ось компанії Pepsico, яка спочатку теж не збиралася йти з РФ, вдалося пропетляти між крапельками та уникнути громадського хайпу. Перечекавши вал ненависті, яку відхопив її недалекоглядний конкурент, вона сором'язливо також заявила, що компанія призупинить продаж напоїв Pepsi, 7Up та Mirinda. Компанія також скасовує всі рекламні кампанії та вкладення капіталу в них. Водночас у компанії зазначили, що постачання молочної продукції, дитячого харчування та дитячих сумішей не припиняться.

«Як компанія, яка виробляє їжу та напої, ми маємо дотримуватися гуманітарних аспектів нашого бізнесу як ніколи. Продовживши нашу роботу, ми зможемо підтримувати близько 20 000 російських співробітників і близько 40 000 російських фермерів усередині нашого ланцюга поставок у той час, як вони стикаються з труднощами та невизначеністю», — йдеться у заяві.

Що ж, із паршивою вівці…

Також під тиском громадськості з ринку поступово йдуть такі великі виробники як Danone, Nestle, Valo та Paulig та бренди KFC, Pizza Hut, Taco Bell.

Найбільший удар — по ринку енергоносіїв

Також свій шматок «світової слави» відхопила компанія Shell, яка примудрилася у розпал бойових дій купити дешево російську нафту Urals. Іміджеві втрати компанії від цього, м'яко кажучи, дивного рішення були настільки сильними, що вона була змушена не лише багато разів вибачитися, а й заявити про повне припинення своєї участі у всіх нафтогазових проєктах у РФ та закриття там усіх своїх заправок.

Зокрема, компанія вирішила негайно припинити закупівлю російської нафти на спотовому ринку, не продовжувати термінові контракти щодо вже купленої сировини та головне — закрити всі АЗС у Росії. Зазначимо, що на кінець 2021 року у Shell було близько $ 3 млрд активів у спільних підприємствах у Росії. 28 лютого Shell повідомила, що вийде зі всіх спільних підприємств з «Газпромом» і припинити участь у проєкті газопроводу «Північний потік-2», який, загалом, уже й так мертвий.

«Ми чудово розуміємо, що наше рішення минулого тижня купити партію російської сирої нафти… було неправильним, і ми шкодуємо про це», — заявив генеральний директор компанії Бен ван Берден.

Також Shell пообіцяла надіслати прибуток від продажу російської нафти на допомогу Україні

Скріпивши серце згортають свою роботу на російському ринку такі гіганти як British Petrolium, Exxon Mobil, Uniper, TotalEnergies, Ampol та Viva Energy. І це добре — адже без їхніх фахівців та технологій російська нафтовидобувна галузь просто стане. Видобувати нафту та газ у них буде нічим.

Особливе страждання у росіян викликала втеча культових компаній

Відхід великих енергетичних компаній із російського ринку позначиться не скоро. Так, це призведе до дефіциту палива у майбутньому. І до найбільшого за всю історію країни безробіття… Теж у майбутньому. Проте рівень стратегічного планування населення Росії все ще не настільки високий, щоб передбачити катастрофу вже зараз. А ось втечу таких брендів як ІКЕА та MacDonalds ці шлунки на ніжках помітили відразу.

Так, на тлі повідомлення компанії MacDonalds про тимчасове закриття всіх своїх 850 мережевих ресторанів у Росії, до них вишикувалися кілометрові черги. Мабуть, поїсти наостанок.

А у мережі вже почали продавати колекційні пакети їжі з MacDonalds

Але найголовніше — внаслідок закриття ресторанів цієї найбільшої мережі без роботи залишиться близько 60 тисяч людей.

Також помітним ударом для всіх хіпстерів «я-політикою-не цікавлюся» став вихід з російського ринку культової мережі кав'ярень «Starbacks» — звичайно, з одночасним закриттям усіх мережевих закладів. Слідом американська компанія Yum! заявила про призупинення розвитку мереж KFC та Pizza Hut. Втім, ресторани мережі, в яких працює до 40 тисяч людей, поки що працюють. Чи надовго?

Поки що відмовляється покидати Росію Burger King. У компанії заявили, що мережа ресторанів, як і раніше, розглядає цю країну як один із стратегічних ринків. Водночас у компанії зазначили, що вони мають деякі складнощі з поставкою низки інгредієнтів. І виразили надію, що вони мають тимчасовий характер. Цікаво, наскільки вистачить їхнього запалу?

Але особливо чутливим «ножем у спину» росіян стала втеча найбільшого меблевого рітейлера ІКЕА. Вони через це так переполошилися, що вирішили в останній день роботи магазинів витратити всі свої накопичення на їх асортимент, що стрімко тане. Те, що ці гроші, у зв'язку з майбутнім масовим безробіттям, могли б потім стати у нагоді при купівлі хліба і круп, буде для них наступним сюрпризом.

Після ІКЕА Росію залишив і Jysk — мережа магазинів меблів та товарів для дому. Також культовий виробник товарів для дітей Lego призупинив постачання своєї продукції РФ. А всесвітньо відомий сервіс бронювання житла Booking — перестав приймати замовлення з Росії та розміщувати у себе житло на території країни-агресора. За ним пішов його не менш популярний конкурент Airbnb.

Останньою краплею став вихід з Росії куртуазного гастрономічного гіда Michelin.

Здоров'я та краса: у росіян немає власного виробництва прокладок

Але найжахливіше для Росії з'ясувалося через кілька днів. Виявилося, що ця велика і могутня країна… немає власного виробництва прокладок.

Втім, решта товарів із категорії «краса та здоров'я» теж під великим питанням. Про зупинення експорту в Росію оголосив власник відомих брендів Dove, Axe, Rexona, Чиста Лінія, Domestos, Cif — компанія Unilever. Тепер там залишилося лише їхнє російське виробництво. Але це поки що …

Згортає свою роботу в Росії компанія Procter & Gamble (Pampers, Ariel, Tide, Міф, Always, Discreet, Blend-a-Med), яка не те щоб повністю покинула російський ринок, але суттєво обмежила там свій асортимент.

Також обмежили свою присутність у Росії компанії Sephora ( закриває магазини та припиняє онлайн-продажі), Estee Lauder (пішов з Росії), L'Oreal (припиняє роботу своїх магазинів). Покинув країну і Henkel — виробник засобів для чищення та мийних засобів, косметики та засобів особистої гігієни, клейових матеріалів.

Самогон замість віскі

А ось де справжня трагедія — то це на ринку алкоголю. Припинила експорт до Росії велика алкогольна компанія Diageo. Компанії належать алкогольні бренди Johnnie Walker, White Horse, Guinness, Smirnoff, Captain Morgan та Bailey's.

Раніше про припинення ввезення в Росію алкоголю заявила Pernod Ricard (володіє брендами Chivas Regal, Jameson та іншими). Чеські виробники пива Velkopopovický Kozel, Budweiser Budvar та Staropramen також заявили про припинення виробництва та постачання для російського ринку. Звичайно, йде з російського ринку українська компанія Nemiroff, яка вирішила анулювати ліцензію на виробництво алкоголю на території РФ.

З початком масового результату алкогольних брендів росіяни з подивом з'ясували, що їхня пивна слава та гордість — «Балтика» — виробляється на заводах, які є частиною данської пивоварної компанії Carlsberg, яка також заявила, що припинить нові інвестиції в РФ, а також призупинить експорт пива та інших напоїв у країну через її вторгнення в Україну. Заводи компанії, що знаходять у Росії, поки продовжать працювати. Але, правда, незрозумілою на якій сировині: хміль та солод у них теж імпортні, через що вже засумували російські пивовари.

До речі, йде з російського ринку і другий найбільший виробник пива — компанія Heineken.

Вихід відомих брендів одягу та спорожнілі торговельні центри

Загалом Оосію залишають цілі галузі. Наприклад, після масової втечі найбільших брендів одягу шикарний колись московський ЦУМ став виглядати якось нудненько.

З ринку країни-окупанта пішли такі бренди одягу як Nikе, Adidas, Puma, H&M, Marks & Spencer, Levi Strauss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein та Warners, Valentino, Giorgio Armani, Prada, а також бренди Zara, Bershka, Pull & Bear та Oysho, що належать Inditex. З торгових центрів зникне продукція Swarovski, Hermes, Swatch Group, Louis Vuitton, Cartier, а також Gucci, Balenciaga та Yves Saint Lauren (належать Kering). Список поповнюється…

Високі технології: покинули у перших рядах

Найбільш люто на агресію Росії в Україні відреагувала найпросунутіша світова галузь: Hi-Tech. Під завивання російських хіпстерів країну, після відходу платіжних систем Visa і Mastercard, залишили ультра модні Pay Pal, Apple Pay і Google Pay.

А далі понеслося:

Apple — призупинив продаж усієї продукції, у тому числі iPhone, зупинив експорт, обмежив використання Apple Pay та інших сервісів;

— призупинив продаж усієї продукції, у тому числі iPhone, зупинив експорт, обмежив використання Apple Pay та інших сервісів; Nokia — припинив постачати свою продукцію до Росії;

— припинив постачати свою продукцію до Росії; Dell, Lenovo, Ericsson, HP (виробники електроніки), зокрема ноутбуків, заявили про вихід з ринку;

(виробники електроніки), зокрема ноутбуків, заявили про вихід з ринку; AMD — заборона постачання мікрочипів та незабаром заборона постачання відеокарт;

— заборона постачання мікрочипів та незабаром заборона постачання відеокарт; Intel — заборона постачання мікрочипів.

— заборона постачання мікрочипів. Hitachi — припинила виробництво в РФ та експорт техніки;

— припинила виробництво в РФ та експорт техніки; IBM — повністю виходить із російського ринку;

— повністю виходить із російського ринку; Samsung зупинив постачання телефонів та чіпів до РФ.

І багато інших високотехнологічних компаній, які тікають, гублячи капці, з токсичного російського ринку. Отже, саме час для яскравого виходу на ринок шедеврів Сколково з їхніми наночипами та суперроботами, якщо вони тільки не видавали дешеву китайську техніку за свої передові розробки, розпилявши при цьому мільярдні бюджети на інновації. Хоча, стривайте…

Також відкликали свої ліцензії на роботу в Росії такі гіганти як Microsoft (Word, Excel, Skype, Windows), Autodesk (засоби для 2D і 3Dпроектування), Adobe (відомий усьому світові фотошоп).

На радість кібервійськам, Росію залишили системи захисту від DDoS-атак Netscout і Akamai Technologies.

Як відомо, без програмного забезпечення, його підтримки та ап-дейтів будь-яка комп'ютерна техніка перетворюється на цеглу. Спостерігаємо.

Ну і вишенькою на тортику стало призупинення роботи в Росії та Білорусі відомої фріланс біржі Upwork, де сотні тисяч російських дизайнерів, програмістів, тестувальників, копірайтерів та інших IT-фахівців знаходили собі замовлення для роботи.

Зупиняє діяльність у Росії ще й відомий освітній сервіс Coursera, де російські білі комірці купували навчальні курси та підвищували кваліфікацію.

Дивитимуться лише КВК

З початком агресії найбільші компанії, що займаються випуском фільмів, серіалів та розважальних програм, стали масово скасовувати покази свого контенту в Росії. Все: жодних прем'єр у кінотеатрах.

Зокрема, Warner Brosers та Sony скасували прокат «Бетмена» та «Морбіуса». А The Walt Disney Company — призупинила реліз мультфільму «Я червонію» від Pixar. До них приєдналася Paramount, яка тимчасово зупиняє випуск своїх фільмів у Росії, у тому числі «Загубленого міста» та «Соніка 2 у кіно» та Universal («Белфаста», «Погані хлопці» та «Швидка»)

Discovery зупинило трансляцію своїх каналів у Росії. Це такі розважальні канали як Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport, TLC, Animal Planet та інші.

Заблокували російських передплатників та видалили російський контент відомі стрімінгові сервіси Netflix та Megogo. А найпотужніший музичний сервіс — Spotify — призупинили продаж Premium підписки в РФ.

Також Росію практично вигнали з ігрової промисловості. Заблокували російських користувачів SonyPlayStation, Nintendo, ElectronicArts, ActivisionBlizzard, RockstarGames та багато інших. Тож грати тепер росіяни зможуть лише у карти.

А найголовніше — мешканцям країни агресора заборонили доступ до контенту відомі порно-сервіси Pornhub та OnlyFans.

І насамкінець Росію дискваліфікували на Eurovision.

Автомобілі, мотоцикли та комплектуючі — нічого російського

Особливо постраждав від початку війни автомобільний ринок агресора. За словами очевидців, росіяни зараз у розпачі купують у автосалонах «що залишилося». Бо потім у них буду лише Жигулі…

Ну якщо будуть. Адже запчастини для гордості їхнього вітчизняного автопрому, як з'ясувалося, теж імпортні. Так 5 березня зупинив випуск автомобілів на обох своїх майданчиках — і в Тольятті, і в Іжевську — «легендарний» АВТОВАЗ. Основною причиною автогігант називає «кризу постачання електронних компонентів». За власною інформацією порталу «АвтоПогляд», на АВТОВАЗі зараз спостерігається гостра нестача датчиків виробництва компанії Bosch.

Слідом за ним з нестачею деталей для виробництва зіткнувся КамАЗ: вантажівки комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). З великою долею ймовірності КамАЗ може зупинитися за АвтоВАЗом, хоча в компанії запевняють, що вони спробують перейти на повністю російські комплектуючі (зараз звучить гомеричний сміх).

До того ж з російським КамАЗом відмовився співпрацювати німецький Daimler Truck AG .

Припинили поставки в Росію майже всі автомобільні компанії, перераховувати які немає сенсу — їх занадто багато. А також виробник покришок Continental. В результаті ціни на авто в салонах і комплектуючі злетіли на ринку в 2−3 рази.

Але найголовніше, що ідучи з ринку, автовиробники закривають на території Росії заводи. Тож ми знову повертаємось до перспектив глобального безробіття в країні-агресорі:

Hyundai: закривають заводи, близько 3 тисяч людей буде звільнено.

закривають заводи, близько 3 тисяч людей буде звільнено. BMW — закриває заводи, блокує постачання.

— закриває заводи, блокує постачання. Mitsubishi — працівників 141 сервісного центру звільнено.

До того ж припинив постачання вантажівок та комплектуючих для виробництва в РФ та РБ відомий концерн MAN .

Авіація та космос

Тут теж все сумно-сумно. Як виявилося, після введення санкцій літати росіянам не лише нікуди, а й нема на чому. Найбільші виробники галузі — компанії Boeing і Airbus — не тільки призупинили обслуговування та технічну підтримку російських літаків, а також постачання запчастин, а й вимагали повернути всі лізингові борти. До того ж AerCap — лізингодавець світової комерційної авіації — також припинив співпрацю з російськими компаніями.

Перестали літати до Росії AirBaltic та Air Astana.

Схоже, слова Рогозіна про переміщення шляхом стрибків на «батутах» набувають зараз нових відтінків.

До речі, про «батути»: зараз йде вал відмов світових компаній від запусків з російського космодрому Байконур у Казахстані.

Тільки на конях.

Мало того, що росіяни тепер мало що можуть купити в закордонних магазинах — навіть якщо вони щось примудряться замовити, не факт, що це їм доставлять. У зв'язку із ситуацією виявилася практично паралізована доставка в країну товарів з-за кордону. Відмовилися працювати і доставляти вантажі до Росії:

DHL

American Express

FedEx

Bolt

eBay

UPS

До того ж три найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень, на які припадає майже 47% ринку перевезень — Maersk, Mediterranean Shipping Company, CMA CGM — з 1 березня призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї.

Насамкінець можна сказати, що втеча бізнесу з Росії триває. Кількість компанії, що залишили Росію, обчислюється вже сотнями, а західні аналітики жартують, що зараз простіше перерахувати, хто залишився.

Але головне: з різким падінням купівельної спроможності населення (яке неодмінно піде за безробіттям, спровокованим закриттям філій великих компаній) інтерес до російського ринку тільки згасатиме. До того ж з кожним новим звірячим бомбардуванням мирних міст в Україні Росія стає дедалі токсичнішою для світового бізнесу.

UPD: Поки писався матеріал, з'ясувалося, що в Росії закінчується… чекова стрічка. Взагалі. Запаси чекової стрічки вичерпалися у двох із чотирьох можливих постачальників. Виявляється, навіть її імпортували.

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