У Росії не очікували на такі санкції, активний опір та професійне ведення бойових дій — інсайдери про ситуацію в РФ

У Кремлі ніхто не очікував такої реакції Заходу на війну в Україні. Особливо це стосується обмежень щодо можливості здійснення розрахунків та обмеження доступу до золотовалютного резерву. Це викликало відвертий шок.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, посилаючись на свої джерела.

Водночас інсайдери додають, що у Центробанку люди взагалі не розуміли, як наразі діяти, оскільки ніхто, абсолютно ніхто не розглядав варіант, що таке могло статися.

«Свого часу такі санкції застосовували щодо Лівії, Ірану. Але щоб вони були введені щодо такої країни, як Росія… Це рішення застало їх зненацька. Іншими словами, на ці справді пекельні санкції ніхто не розраховував. Усі вважали, що і цього разу санкції будуть аналогічні запровадженим у 2014 році» , — зазначає Ілля Несходовський.

Тобто запровадять певні обмеження, олігархам перекриють можливість чимось користуватися, лімітують вихід на певні ринки тощо. Вплив на економіку Росії був би однак однозначно незначним. Тобто ситуація в РФ погіршилася, але не катастрофічно.

До речі, це свого часу озвучив Медведєв. Коли обговорювали надання статусу «ЛНР» та «ДНР». Тоді він, як і спецслужби, вже знав, що це буде війна, а не спецоперація на Донеччині. Напад на Україну готувався давно. Коли американці отримали документи, то були готові плани.

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Другий момент. Йдеться про ведення воєнних дій. Також ніхто не очікував, що буде такий активний опір російської армії та професійне ведення бойових дій.

«План був наступний: закидаються диверсійно-розвідувальні групи, які прориваються до Києва, захоплюють Банкову — все. Захід має змиритися з тим, що тут нова влада. Саме тому американці й пропонували вивезти Зеленського, бо вони отримали такий варіант розвитку подій. Проте українці розбили російські війська, і цей план не вдався» , — розповідає Ілля Несходовський.

Росіяни почали підтягувати свої сили, але опір українського народу, з яким вони зіткнулися, був несподіваним для всіх. У Кремлі вважали, що захоплення відбудеться протягом 3−5 днів. Тобто «план Б» на випадок ведення довготривалої війни не розроблявся. Вони навіть логістики не продумали. Зараз багато аналітиків про це говорять.

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Фото Генштабу ЗСУ

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