«Готовий лупити Путіна однією лівою»: Ілон Маск відповів Кадирову

У Мережі продовжується історія з викликом американським підприємцем Ілоном Маском на бій плішивого кремлівського диктатора путлєра.

Приводом для виклику на поєдинок стало вторгнення військ огидного диктатора в Україну і заподіяні ним страждання ні в чому не винним людям.

Першим на захист свого боса виступив глава роскосмосу Рогозін, але його пост був дуже безглуздим, як і все, що він робить і заявляє.

Тому в «бійку» вирішив вплутатися голова Чечні рамзан кадиров, що ховається в бункері під Києвом. Він зневажливо назвав американця «Ілоною» і порадив пройти в Чечні спеціальні бойові тренінги, щоб бути готовим до зустрічі з путіним.

Маск не став довго роздумувати, і дав дотепну відповідь і кадирову.

«Дякую за пропозицію, але таке чудове навчання дало б мені велику перевагу. Якщо він (Путін. — Авт.) боїться битися, я погоджуся використати тільки ліву руку, а я навіть не шульга. Елона», — відповів упевнено Маск.

При цьому він охоче перейменував себе в «Ілону» — мовляв, так навіть смішніше буде, якщо путлера поб'є «дівчисько».

Відзначимо, що Маск одним із перших підтримав Україну після нападу ворога.

«Тримайся міцно, Україно», — написав він у Twitter.

Нагадаємо, одними з перших українців підтримали і королівська родина Великої Британії та голлівудська актриса Анджеліна Джолі.

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