Анджеліна Джолі заявила, що «молиться за людей в Україні»

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у себе в Instagram висловила підтримку Україні.

«Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я та мої колеги з Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертв та людей, які почали покидати свої будинки у пошуках безпечних місць. Ще зарано говорити, що може статися, але значення цього моменту — для народу України та для міжнародного правопорядку — неможливо переоцінити», — йдеться у пості.

Раніше, як писали «ФАКТИ», свою підтримку Україні висловили принц Гаррі та Меган Маркл.

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