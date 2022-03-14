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Ілон Маск викликав путіна на бій за Україну: у відповідь Рогозін попросив спочатку набити фізіономію йому

16:23 14 березня 2022
Ілон Маск викликав путіна на бій за Україну: у відповідь Рогозін попросив спочатку набити фізіономію йому

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск, відомий як найбагатша людина планети, викликав на бій президента країни-агресора Росії володимира путіна. Рукавичку засновник автокомпанії Tesla та космічної SpaceX кинув у Twitter .

«Я кидаю виклик Володимиру Путіну на бій», — написав мільярдер і додав, що «на кону — Україна».

І нижче російською мовою дописав «Ви згодні на цей бій?», тегнувши в публікації аккаунт Кремля.

Спочатку в Росії, схоже, впали в ступор від такого посту, і тільки потім глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який терпить приниження від американських космонавтів, неоднозначно відповів Маску віршем Пушкіна з «Казки про попа і працівника його Балду»:

Ти, бісеня, ще молоденьке,
Зі мною тягатися слабеньке;
Це було б лише часу втрата.
Обжени спершу мого брата.

Можливо, пост Рогозіна варто розцінювати як натяк на те, що Маску, перш ніж боротися з путіним, треба битися з Рогозіним.

Нагадаємо, на початку березня Ілон Маск направив в Україну першу партію станцій Starlink із доступом до супутникового Інтернету. Їхнє тестування зі швидкістю від 100 до 200 МБ/с пройшло успішно.

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