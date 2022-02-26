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Рідкісний коментар на тему політики: принц Вільям та Кейт Міддлтон виступили на підтримку народу України

18:27 26 лютого 2022
Кейт Міддлтон та принц Вільям

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон виступили з політичною заявою. Члени британської королівської родини дозволяють собі таке вкрай рідко.

«У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським та першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо президента та весь народ України, оскільки вони мужньо борються за це майбутнє», — йдеться в офіційному коментарі герцога та герцогині Кембриджських.

Володимир Зеленський та його дружина відвідували Лондон.

Раніше брат Вільяма принц Гаррі та Меган Маркл, які більш офіційно не представляють королівської родини, також засудили російську агресію, висловивши підтримку народу України.

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