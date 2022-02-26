Рідкісний коментар на тему політики: принц Вільям та Кейт Міддлтон виступили на підтримку народу України

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон виступили з політичною заявою. Члени британської королівської родини дозволяють собі таке вкрай рідко.

«У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським та першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо президента та весь народ України, оскільки вони мужньо борються за це майбутнє», — йдеться в офіційному коментарі герцога та герцогині Кембриджських.

In October 2020 були привілеї до заміжжя President Zelenskyy і Першої статі до освіти їх хлопця і optimism для України в майбутньому.



Сьогодні ми бачимо з Presidente і всі Ukraine's людей як їх тяжкий боротьба за те, що майбутнє W & C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022

Володимир Зеленський та його дружина відвідували Лондон.

Раніше брат Вільяма принц Гаррі та Меган Маркл, які більш офіційно не представляють королівської родини, також засудили російську агресію, висловивши підтримку народу України.

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