У понеділок, 28 лютого, відомий російський бізнесмен, засновник TCS Group (володіє «Тінькофф банком») Олег Тіньков засудив війну, розв'язану Росією на території України.

«Ми у Фонді сім'ї Тінькових рятуємо життя людей, які захворіли на рак крові. Закуповуємо обладнання, навчаємо медсестер та допомагаємо будувати трансплантаційні центри. Я на собі, двічі майже опинившись по той бік життя за останні два роки, переконався, яке крихке життя! І воно у нас єдине! Зараз в Україні щодня гинуть безневинні люди, це немислимо та неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, дослідження для перемоги над раком, а не на війну. Ми проти цієї війни! #нетвойне», — написав Тіньков у Instagram. Він підкріпив допис сімейною фотографією.

Тіньков не перший російський мільярдер, який публічно виступив проти війни, розв'язаної Путіним. У неділю, 27 лютого, Михайло Фрідман написав листа, який цитує агентство Reuters:

«Я народився на Західній Україні та прожив там до того, як мені виповнилося 17 років. Мої батьки — українські громадяни. Вони живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також прожив значну частину мого життя як громадянин Росії, строячи та розвиваючи свій бізнес. Я глибоко пов'язаний із народами й України, й Росії, та розцінюю нинішній конфлікт як трагедію для обох».

Фрідман закликав зупинити війну, розв'язану Путіним. Він попередив, що її продовження породить прірву між двома східнослов'янськими народами, які були братами протягом століть.

Мільярдер Олег Дерипаска, засновник компанії «Русал», написав у Telegram, що війну треба зупинити якнайшвидше та сісти за стіл переговорів. Примітно, що 21 лютого Дерипаска впевнено заявляв, що війни не буде.

Ще один російський мільярдер, який попросив не називати його ім'я, розповів, як проходила зустріч Путіна із 37 представниками російського великого бізнесу після початку війни. «Ми всі розуміємо, що це буде катастрофою в усіх сенсах: для економіки, для відносин із рештою світу, для політичної ситуації. Бізнесмени добре розуміють наслідки. Але хіба нас хтось питав? Ми мовчки вислухали, що нам було сказано…» — повідомив учасник зустрічі з Путіним. агентству Reuters.

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