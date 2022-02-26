SWIFT буде відключено: країни Заходу погодили таке рішення

Щодо ситуації з відключенням глобальної системи платежів SWIFT для Росії. Як зазначив у своєму Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції.

«Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії — від Президента України до аташе в українському посольстві», — наголосив очільник МЗС.

Водночас він подякував тисячам людей, зокрема українській діаспорі, яка тисне на різні уряди для підтримки цього рішення.

Також Дмитро Кулеба зауважив, що цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України.

Нагадаємо, що SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — Товариство світових міжбанківських телекомунікацій) — це глобальна система платежів. Наслідки відключення від цієї системи відчують на собі, передусім російські банки та бізнес, бо розрахунки є кровоносною системою будь-якої економіки. Звісно, повністю свою роботу вони неприпинять, але це перенесе російську економіку у «кам'яну добу» та означатиме подорожчання й різке уповільнення фінансових потоків.

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