Європа закриває небо для літаків Росії: рахунок країн пішов на десятки

У відповідь на військовий напад Росії на Україну країни одна за одною почали закривати свій авіапростір для літаків з РФ.

Велика Британія першою заявила про закриття повітряного простору для росіян. Це відбулось ще 24 лютого. Саме того дня у новий пакет санкцій потрапив «Аерофлот».

А вже 26 лютого прессекретар уряду Польщі — Петро Мюллер повідомив про закриття авіапростору для Росії.

Чехія, Румунія, Словенія також припинили приймати рейси російських авіакомпаній у своїх аеропортах.

Як заявив міністр економіки та інфраструктури Естонії Тааві Аас, його країна приєднується до польської ініціативи та забороняє всім російським авіакомпаніям використовувати наш повітряний простір.

Долучились до цих країн Латвія та Литва.

Для всіх російських літаків закрила свій повітряний простір й Болгарія. Для літаків із ліцензіями, виданими Російською Федерацією Болгарія запровадила заборону на вильоти, посадки та вхід у повітряний простір. До слова, стосується заборона і повітряного простору над частиною акваторії Чорного моря, що відноситься до територіальних вод Болгарії.

Федеральне міністерство транспорту і цифрової інфраструктури Германії зазначило, що міністр Фолькер Віссінг підтримує блокування авіапростору для російських літаків і наказав усе для цього підготувати. Планується закрити авіапростір з 17 години 27 лютого за московським часом.

Підтримує блокування авіапростору для РФ й Австрія. Голова профільного міністерства Австрії Леонора Гевсслер заявила про прийняття необхідних заходів безпеки та негайне закриття свого авіапростору для всіх російських літаків.

Швеція, Бельгія, Ірландія також закривають свій повітряний простір для літаків з РФ.

Про закриття авіа простору для літаків з РФ у своїх країнах повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, міністр іноземних справ Данії Еппе Кофод і шведський міністр у справах ЄС Ганс Дальгрен.

Очільниця МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гилфадоттір поінформувала, що до блокади приєдналась і її країна. Водночас зауваживши, що Ісландія вирішила закрити свій повітряний простір для російського повітряного руху на знак солідарності з Україною.

Вже 21 країна Європи (сьогодні долучилися Франція та Норвегія) закрила своє небо для літаків РФ

У пресслужбі уряду Італії та Нідерландів теж заявили про закриття неба для російських літаків. 27 лютого, стало відомо, що Франція та Норвегія теж забороняють літакам і авіакомпаніям з РФ користуватися своїм повітряним простором.

Нагадаємо, протягом кількох днів Росію відключать від SWIFT.

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