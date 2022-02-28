Кібер-війна проти Росії та Білорусі: сотні покладених сайтів, падіння Московської біржі, закриття банкоматів

Після оголошення Путіним так званої «спецоперації по Україні», відповіддю став не лише потужний опір української армії та суспільства. Росії оголосили війну і на кібер-фронті, що може завдати економіці та суспільству агресора втрат не менше, ніж економічні та соціальні санкції Європи та США.

Світова кібер-атака проти Росії та Білорусі почалася з того, що відома міжнародна хакерська мережа Anonymous увечері 24 лютого офіційно оголосила війну агресору.

А вже через день було створено українські кібер-війська IT ARMY of Ukraine. які негайно розпочали атаки. Спочатку — проти Росії та її найважливіших сайтів. А потім і проти Білорусі, що приєдналася до агресії щодо нашої країни.

Росія

Вже 26 лютого була організована атака на найважливіші російські ресурси, такі як «Газпром», «Лукойл», «ТМК», «Яндекс», а також сайти критичної російської інфраструктури та банківський сектор, такий як сайти «Сбєрбанк», «ВТБ» та «Газпромбанк» та десятки інших. Старт виявився ефективним: вже за хвилину після початку атаки сайт Держпослуг окупанта «відпочивав».

Також згодом було покладено практично всі сайти-мішені атак. Як повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, сталося понад 50 DDoS атак із чемпіонським обсягом.

Не встояв під атаками навіть такий стійкий сайт, як портал «Сбєрбанку». Кібер-воїни зупинили доступ до порталу та сервісів банку. До речі, він і досі не піднявся.

— Ми змогли! Вдалося укласти сайт «Сбєрбанку» Росії — це банк, у якого одна з найсильніших команд з кібер-безпеки у світі, — повідомив один з учасників кібер-атак.

Фактично, всі основні державні та пропагандистські сайти Росії лежать досі.

Також під кібер-атакою опинилися сайти та You-Tube канали головних пропагандистських каналів РФ (Перший канал, Росія24, Тасс, РІА, Газета.ru, КП, ЯПлакал), а також про-російські блогери ZIMALIVE і Соловйов LIVE. Було організовано масовий шквал скарг на пропагандистські канали.

Тим часом міжнародне хакерське співтовариство Anonymous поклало сайти уряду Росії та Чечні.

Також активісти Anonymous зламали сайт Міністерства оборони Росії та злили в мережу всі дані співробітників, включаючи їхні імена, прізвища та телефони. А потім — і всі телефони кремлівської еліти. Їх можно знайти в Telegram-чат-боті @gov_rf_bot

Сьогодні, після запровадження найжорстокіших економічних санкцій з боку ЄС, США, Канади та інших країн, усі чекали на «чорний понеділок» на Московських біржах. Але спостерігати за польотом у прірву російської економіки та спробами врятувати «нажите» світу не судилося: вранці 28 лютого українські кібер-війська поклали Московську фондову біржу. Тож торгувати російськими (вже фактично «сміттєвими» цінними паперами і рублями) окупантам ніде.

Після цього Російський Центробанк заявив, що сьогодні торгів на Московській біржі не буде.

В даний час українські кібер-війська намагаються ускладнити зняття готівки в банкоматах «Сбєрбанку» (* які наразі вже недоступні), а також покласти ресурси, де можна перевести рублі у крипто-валюту.

Також сьогодні «прилягли» усі пропагандистські сайти

На сайті ТАCС хакери розмістили таке повідомлення

Але потім росияни його рішуче спростували

А поки пропагандисти займалися полагодженням своїх ЗМІ, хакери успішно поклали сайт ФСБ.

Також Anonymous на радіохвилі окупантів запустив гімн України, а на деяких державних заправках у Росії на табло почали замість відліку залитого палива з'являтися написи «Slava Ukraini!», «Smert` vorogam» та традиційне «Putin Xuilo»

До кібер-військ приєднуються добровольці

Наразі до українських кібер-військ додалися десятки волонтерських проектів для «чайників» .

Наприклад, IT-шники створили спеціальні сторінки, що організовують масштабні DDOS-атаки на пропагандистські канали. У них можуть взяти участь навіть ті люди, які не мають спеціальних комп'ютерних знань. Досить просто відкрити сторінку — і програмний код, вбудований у неї, організує масовану атаку на ворожі інформ-ресури. Тобто, для участі в цих кібер-атаках потрібне лише бажання та комп'ютер.

Ось ці сторінки:

1. https://russianwarshipgofuckyourself.club

2. https://help-ukraine-win.firebaseapp.com

Увага: бажано відкривати сторінку через VPN.

Загалом, як розповів «ФАКТАМ» один із організаторів кібер-атак, на цьому фронті воюють сотні тисяч людей.

- Студенти, менеджери, співробітники IT-компаній як в Україні, так і за кордоном, беруть участь у кібер-битвах із російською та білоруською державними машинами. Добровольці надають доступ до свого обладнання та своїх хостингів як в Україні, так і за кордоном, для того, щоб посилити потужність цих атак.

До кібер-війни проти Росії та Білорусі також за чутками приєдналася відома ІТ-спільнота Український кібер-альянс. Принаймні його спікер Шон Таусенд натякнув про це на своїй Facebook-сторінці.

У відповідь на кібер-атаки російський уряд обмежив доступ до ресурсів-мішеней для іноземних відвідувачів — для IP поза Росією нині недоступні практично всі урядові сайти. Ну ті з них, хто вижив.

Білорусь

27 лютого – після незаконного референдуму, українські кібер-війська організували атаку на ключові сайти Білорусі: Міноборони, уряди РБ, президента, МВС, КДБ та Генпрокуратури. Під удар також потрапили основні пропагандистські канали: ОНТ, БТ, НТВ Білорусь, СТВ, Мир, РТР-Білорусь.

Під масованою атакою виявилися до того ж усі основні банки та державні концерни країни.

Вже до 16-00 всі сайти-мішені зусиллями наших кібер-воїнів лежали.

До атаки українських кібер-військ на Білорусь знову приєдналися хакери Anonymous, які сьогодні вночі уклали сайти трьох найбільших банків РБ.

Також лежить сайт Нацбанку РБ, Міністерства інформ-політики Білорусі та Білоруської залізниці.

Що відбувається на інтернет-фронті, окрім кібер-атак

Учора українець, який входив до банди кібер-шахраїв Conti, після того, як група оголосила про повну підтримку дій Росії в Україні, виклав повний лог (листування) внутрішніх чатів групи за останній рік.

За відгуками експертів, це - достовірні логи. Джерело обіцяє ще більше витоків щодо діяльності групи.

Також Служба безпеки України відкрила додатковий кібер-фронт для всіх бажаючих

Крим того українські кібер-війська намагаються донести правду про війну з Україною до російських користувачів нестандартними шляхами. Наприклад — через внесення відгуків із картинками загиблих окупантів та їхньої розбитої техніки на гео-позначках російських компаній та корпорацій на Google Maps.

Вони закликали всіх бажаючих приєднатися до цієї ініціативи та розповідати росіянам правду про жорстку війну, яка веде їхню державу проти мирних жителів та про її жертви. Для цього потрібно зайти на Googlemaps, вибрати об'єкт (російський магазин, ресторан, компанію і так далі) і написати відгук, вставивши в нього фото втрат російських військ в Україні або жертв агресії. Відеоінструкція :

Нагадаємо, що зараз у всьому світі проходять акції на підтримку Україні під гаслом «Ні війні», а Рада безпеки ООН проголосувала за збори спеціальної Генеральної асамблеї через вторгнення російських військ в Україну.

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