Легендарна співачка Шер виступила на захист України проти «деспота Путіна»

Відома співачка Шер назвала Володимира Путіна — президента країни, проти якої США ввели санкції за агресію проти України, деспотом, який хоче захопити країни та відновити СРСР.

На своїй сторінці у соціальних мережах Шер пояснила, чому Україна така важлива для США, зазначивши, що якщо «деспоту Путіну» дати шанс він «поглине суверенні країни». А це залишить Європу віч-на-віч із сильним агресором. Співачка вважає, що Китай разом із Саудівською Аравією хочуть, як і Росія, «перемогти» США і бачать «прекрасну нагоду» для цього.

Why Ukraine's Important 2. Putin's despot, trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries, Till He Resurrects USSR. This Will Leave Europe, Small & unprotected. Russia, China, Saudis Want 2 Bring2. They C Hate, Division, Weakness. - Cher (@cher) February 23, 2022

Нагадаємо, що про санкції проти Російської Федерації також заявили в Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, Японії та Австралії.

А Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу «Північний потік 2».

Президент США Джо Байден назвав рішення Путіна про визнання суверенітету «республік» на Донбасі кричущим порушенням міжнародного права: «Путін визнав два регіони України незалежними. Насправді було оголошено, що Росія відрізає собі частину України».

Фото Шер із соціальних мереж

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