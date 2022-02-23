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Легендарна співачка Шер виступила на захист України проти «деспота Путіна»

16:49 23 лютого 2022
Шер

Відома співачка Шер назвала Володимира Путіна — президента країни, проти якої США ввели санкції за агресію проти України, деспотом, який хоче захопити країни та відновити СРСР.

На своїй сторінці у соціальних мережах Шер пояснила, чому Україна така важлива для США, зазначивши, що якщо «деспоту Путіну» дати шанс він «поглине суверенні країни». А це залишить Європу віч-на-віч із сильним агресором. Співачка вважає, що Китай разом із Саудівською Аравією хочуть, як і Росія, «перемогти» США і бачать «прекрасну нагоду» для цього.

Нагадаємо, що про санкції проти Російської Федерації також заявили в Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, Японії та Австралії.

А Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу «Північний потік 2».

Президент США Джо Байден назвав рішення Путіна про визнання суверенітету «республік» на Донбасі кричущим порушенням міжнародного права: «Путін визнав два регіони України незалежними. Насправді було оголошено, що Росія відрізає собі частину України».

Фото Шер із соціальних мереж

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